Ni a empezado el partido de Chivas vs Mazatlán FC y los aficionados del Guadalajara ya fueron exhibidos teniendo conductas inapropiadas.

MAZATLÁN.— Aún faltando varias horas para que comience el duelo entre Mazatlán FC y el Guadalajara en el Estadio Kraken y ya hubo caos en las playas de la ciudad sinaloense previo al cotejo.

En redes sociales se han hecho virales un par de vídeos en los que se acusa a un grupo de aficionados de Chivas peleando y provocando destrozos en una de las playas de Mazatlán.

Los de @Chivas ya andan haciendo su desmadr3, acaban de llegar a @Mazatlan y ya se están peleando jajaja Chivas vs Mazatlecos 🤣 @futpicante @AlvaritoMorales @UpalabraMX @andremarinpuig @AztecaDeportes pic.twitter.com/28ScLaA5mE

Según la publicación, varios aficionados del Rebaño que viajaron para el duelo de la Jornada 10 del Guardianes 2021, protagonizaron una pelea, causando destrozos en la playa.

Así no raza 🤦‍♂️ Si van a venir a Mazatlán no vengan a cagarla



Lo peor es que es pleito entre los mismos de la barra de Chivas 😑



Ya los controló la policía pero la neta no está chido que vengan a eso pic.twitter.com/FL17vQF4oe