Aficionada de Leones de Yucatán denuncia a Yadir Drake por agresión

OXKUTZCAB.-Reyna Rubí Pacho Manrique, profesora y fanática de los Leones de Yucatán, denunció penalmente ante la Fiscalía General del Estado una supuesta agresión que recibió del jugador melenudo Yadir Drake.

El hecho, según la denunciante, ocurrió a pedirle un autógrafo al extranjero en la salida del parque Kukulcán el pasado 14 de julio. En la denuncia se asienta que la agresión inicial iba dirigida al esposo de Reyna Rubí Pacho, de nombre Carlos Salazar.

Según el texto, el pelotero lo señaló por hacerle algo a su esposa. Fue entonces cuando se dirigió hacia Salazar y la señora Pacho se interpuso en el camino, por lo cual habría sido arrojada de un empujón.

Esposo golpeado

Después, el beisbolista golpeó a Salazar hasta que finalmente fueron separados y Drake ingresó de nuevo a los vestidores del estadio. De acuerdo con la profesora, la presunta agresión fue presenciada por varias personas y el cubano portaba uniforme.

"Yo esperaba afuera del estadio a los jugadores para pedir autógrafos, cuando de repente salió dicho jugador muy molesto, muy agresivo, gritando y diciendo insultos hacia mi persona. Cuando le dije que me explique qué pasaba se acercó con todas sus fuerzas y me golpeó, lanzándome a más de tres metros sobre el pavimento.

"Esto merece una sanción porque desde ese día no duermo bien; se me alteraron los nervios y tengo un dolor muy fuerte en la espalda y todo el cuerpo... Yo soy fanática de los Leones de Yucatán y me da mucha tristeza que esto haya pasado, pero no lo puedo permitir. Llamé a la policía en ese momento para que el jugador salga a aclarar el porqué me agredió físicamente, pero él nunca salió", escribió en un mensaje enviado a varios medios.