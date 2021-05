Luego de que Cruz Azul por fin se consagrara campeón del fútbol mexicano luego de 23 años de sequía, los miles de aficionados salieron a las calles para celebrar, sin embargo, muchos llevaron su euforia al acceso a tal grado que algunos no salieron bien librados físicamente.

Tal es el caso de un aficionado que, tras coronarse el equipo cementero acudió a la Diana Cazadora ubicada en Acapulco Guerrero y decidió que era buena idea subirse a ondear la bandera celeste y brincar desde lo alto de una estructura. Con lo que no contaba el fanático era que, donde saltaba no aguantara su peso y se desfondara.

Para su fortuna logró de último momento sujetarse con una mano por lo que no pasó a más. Pese a esto, los aficionados que se encontraban en la celebración no dudaron en auxiliarlo y que el ambiente no pasara de la alegría a la tristeza en unos instantes.

Lee también: La maldición de Cruz Azul ¿Cuál es el origen?

Acá el vídeo:

Aficionados de Cruz Azul celebran en todo México

En redes sociales circulan cientos de videos donde varias personas incrédulas celebraron de alguna forma el campeonato que por 23 años se le había negado a Cruz Azul. Acá te dejamos algunos:

23 años, 5 meses y 23 días para volver a gritar: "Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano!!!" Y nada mejor que escucharlo en la voz de @Paco_Villa_ pic.twitter.com/g7sR7R1RgW — Felix Fernandez (@Felixatlante12) May 31, 2021

Simplemente gracias @CruzAzul!!! 🙌🙌🙌

Felicidades a todos los que conforman esta hermosa familia!!!

Todos!!! 💙💙💙#LaNovena 🏆 👏👏👏 pic.twitter.com/vCK6u6M4nM — Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) May 31, 2021

Felicidades a quien construyó las paradas del metrobus en reforma..

No se cae a pesar de todos los festejos del Cruz Azul.



Así hubieran hecho el metro. 😑 pic.twitter.com/bCHWx9FByw — Gus Ambriz (@GusAmbriz_) May 31, 2021

ESTO LO GANAMOS JUNTOS. 💙 pic.twitter.com/JrD5N4YIfv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 30, 2021

Así el hotel de @CruzAzul a su llegada con el titulo!!! pic.twitter.com/wYAlZDCNxx — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) May 31, 2021

Te puede interesar: Terminó la espera, Cruz Azul es campeón de la Liga MX

Redacción Megamedia