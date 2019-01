Aficionado golpea en los genitales a jugador en Inglaterra

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En la Ligue One de Inglaterra, segunda división, hubo un suceso curioso provocado por la euforia de un gol.

El Charlton venció al Accrington Stanley 1-0 con gol de penalti. Pero al momento del festejo, la gente bajó de las tribunas a festejar con los futbolistas; fue tan la euforia que un seguidor de resbaló y le pegó en los genitales al jugador Kristian Bielik lo que provocó que se revolcara unos momentos en el césped.

“Vamos!!! Grandes 3 puntos. Gran rendimiento del equipo. Mis bolas están bien“, bromeó el jugador en su cuenta de Instagram.

Heard the expression that football can be a kick in the nuts. Not so common is a fan slipping and cracking you in the proverbials. @pedwards72 #cafc pic.twitter.com/3Q00VJSSm7

— Richard Cawley (@RichCawleySLP) 20 de enero de 2019