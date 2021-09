Aficionados de América involucrados en asesinato se entregan a las autoridades

Un video de seguridad fue clave para identificar a los presuntos agresores; dos ya están a disposición de la justicia y esperan encontrar a los otros dos.

EE.UU.— Autoridades de Filadelfia, Pensilvania, informaron que el pasado domingo 19 de septiembre dos de los cuatro aficionados del América involucrados en el homicidio de una persona al término del partido entre el Union de esta ciudad y Las Águilas por la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf, se entregaron a la justicia.

De acuerdo a diferentes medios de la ciudad, dos de los sospechosos se entregaron a las autoridades tras las agresiones a Isidro Cortés y que la policía de la ciudad emitiera una oferta de 20 mil dólares a cambio de información que llevara a su captura.

A Philadelphia asst. district attorney spoke about the murder case this morning.



Isidro Cortes was killed after he was brutally beaten outside of Pat’s Steaks in South Philly last week @CBSPhilly https://t.co/01pp0RlYOR pic.twitter.com/gYK8xSckni