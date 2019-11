Aficionados realizan actos racistas en la final de la Copa Libertadores

PERÚ.— Antes de dar inicio a la final de la Copa Libertadores donde Flamengo y River Plate se disputan el título; las calles de Lima, Perú, se fueron llenando de aficionados.

Pese a que el ambiente estaba envuelto en una alegría general, se vio entorpecida por actos racista de algunos fanáticos del River.

Horas antes de iniciar el partido final de la Copa Libertadores; todo iba bien y se podía respirar una ambiente muy relajado y alegre, libre de accidentes violentos.

Pero todo eso cambió de un momento a otro, cuando un hombre identificado como seguidor del River Plate, realizó un insulto racista a un grupo de brasileños.

El fanático al ver a los hombres de color, empezó a imitar los movimientos de un simio.

Los que al parecer eran sus compañeros, también lo imitaron e hicieron los mismos movimientos racistas.

Otro actor racista que se registro fue el de un aficionado, también de River que intentó amedrentar a un fornido aficionado del Flamengo.

En el video se puede ver cuando el hombre de color está pasando, y unos hombres blancos, con camisas del River, le gritan e intentan empujarlo.

Su acción violenta no tiene efecto, ya que el aficionado del Flamengo lo enfrenta. Logró propinarle un golpe en la cabeza como señal de advertencia.

Torcedor do River imita macaco, revolta rubro-negros e gera briga em Lima 👎



A confusão ocorreu no shopping Larcomar, Miraflores.



As autoridades liberaram o grupo de apoiadores do River Plate, gerando revolta ainda maior entre os flamenguistas. pic.twitter.com/VzFKPrxvZF