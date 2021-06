Akemi Yokoyama cambia las garras de Tigres por Pumas

Akemi Yokoyama se despide de Tigres Femenil, tras una estancia de siete años, según confirmó a través de sus redes sociales. La defensa fue presentada este mismo día como el primer refuerzo para Pumas Femenil.

“Llego el día, hoy me despido de lo que fue mi casa durante casi 7 años, me despido de la institución que me abrió las puertas para cumplir muchos de mis sueños”, escribió la jugadora de 21 años, quien en una extensa publicación en Instagram agradeció a la directiva, la afición y a sus compañeras de equipo.