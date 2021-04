Al cien siempre por los aficionados

J.J. Aguilar, por un buen año y un sitio con México

José Juan Aguilar (Maravatío, Nayarit) es el pelotero que más años lleva en la cueva de los que están actualmente en el róster de los Leones de Yucatán.

Le ha tocado vivir de todo y tiene muchas ganas de seguirlo haciendo. De forma especial por el cariño de los aficionados y por el respeto que, dice el jardinero, “se merecen ellos”.

“No es presión, es el compromiso que tenemos con la afición para darle un buen espectáculo. Ellos vienen a ver nuestro juego, y tenemos que darles el cien por ciento, jugar para ellos”.

Ello, pese a que no saben si tendrán aficionados en el estadio este año por el Covid. “Donde nos vean, en el parque, presenciando el juego, o en la televisión, ellos deben vernos siempre al cien por ciento”.

Aunque no ha tenido puesto de titular en las dos temporadas recientes, Aguilar sabe que para estar con los Leones se requiere mucha entrega y constancia. Ahora, como en 2019 y como iba a ser en 2020, tendrá que rifársela para obtener un lugar en el line up, ya que los Leones tienen jardineros de alto calibre en sus filas. Incluso en la Liga mexicana del Pacifico ha sido titular algunos años, pero con los Leones no.

Eso se ha reflejado también en el hecho de que “JJ” fue parte de los preseleccionados mexicanos de cara a los Juegos de Tokio, y ahora que se está en el proceso final, tiene la esperanza de ser llamado para integrar el róster del equipo tricolor en la justa veraniega.

“El estar considerado (para los Juegos Olímpicos) lo tomo como una gratificación al esfuerzo. Lo hago sentir en el terreno en el día a día, son recompensas”, afirmó el nayarita, en una charla con los medios antes de la prácica vespertina de ayer en el Kukulcán. En ese escenario debutó con las fieras en 2015. Y aquí sigue.— Gaspar Silveira