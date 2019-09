Al rescate colchonero

Héctor Herrera marca el gol del empate del Atlético ante Juventus; PSG arrolla al Madrid

Eufórico, Héctor Herrera festejó junto a un banderín de corner. Acto seguido, corrió hacia el banquillo, donde continuó la celebración con los suplentes del Atlético de Madrid.

Después de todo, había compartido demasiado tiempo con ellos en fechas recientes.

El volante mexicano debutó ayer en el Atlético con un gol de último minuto que rescató para los rojiblancos el empate 2-2 ante Juventus en la Liga de Campeones.

“La verdad es que estoy muy contento, primero por debutar y después por poder ayudar al equipo”, dijo Herrera. “El empate contra un rival como Juventus no está nada mal”, agregó.

Contratado por el conjunto colchonero para esta temporada tras la expiración de su contrato con el Porto, Herrera no había tenido un solo minuto de acción en los cuatro partidos del Atleti durante esta campaña.

No desaprovechó su oportunidad, en un momento adverso para los locales.

Aunque Cristiano Ronaldo no consiguió remecer las redes en su regreso a Madrid, el club italiano pudo adelantarse 2-0 mediantes los goles del colombiano Juan Guillermo Cuadrado y Blaise Matuidi en la segunda mitad.

Pero el Atlético no se rindió. Sefan Savic acortó distancia a los 70’ y Herrera, tras salir de la banca, decretó la igualdad con un cabezazo en la agonía, tras un centro de Kieran Trippier.

El mediocampista surgido de las filas del Pachuca se llevó un dedo a la boca, como para silenciar los abucheos que habían comenzado a resonar en el Wanda Metropolitano por la derrota que parecía inminente. Se puso la otra mano en un oído, con lo que seguramente escuchó mejor la ovación.

Y luego, vino el festejo en el banquillo y un abrazo con el jubiloso técnico argentino Diego Simeone, quien probablemente contemplará usar más al mexicano.

“Espero que no lo haya defraudado… que sepa que puede contar conmigo… No es fácil, uno siempre quiere tener minutos y ser protagonista, pero es parte del juego”, opinó Herrera. “Uno tiene que trabajar y aprovechar la oportunidad que tiene. Viniendo de ser capitán de un equipo tan importante como el Porto y jugando siempre es difícil, pero sabía que no iba a ser fácil. Me gustan los retos y cuanto más difícil mejor, por eso decidí venir aquí”.

El “Cholo” Simeone reconoció que el gol de Herrera “lo pone en un lugar superior” dentro de la competencia para jugar. Sin embargo, recalcó que espera “siempre lo mejor de todos los futbolistas”.

En el otro partido del Grupo D, el Lokomotiv Moscú ganó 2-1 en su visita al Bayer Leverkusen.

Di María, la figura

Ángel di María castigó a su club anterior con un doblete y el París Saint-Germain no echó de menos a Neymar y a Kylian Mbappé, al vapulear 3-0 al Real Madrid, en juego del Grupo A.

Campeón de Europa con el Madrid en 2014, Di María no tuvo piedad frente al equipo con el que militó de 2010 a 2014 y que acusó mucho la ausencia del suspendido Sergio Ramos en la zaga central, así como la de Luka Modric en el mediocampo.

Di María abrió el marcador a los 14 minutos con un disparo que el delantero argentino incrustó pegado al primer palo que cubría Thibaut Courtois, para su gol 25 en 100 partidos europeos.

“Hicimos el partido que queríamos. Salió a la perfección”, afirmó Di María, quien aumentó la diferencia a los 33 minutos, cuando definió con un zurdazo desde fuera del área.

Gareth Bale creyó haber descontado poco después del segundo tanto del PSG con una volea sobre Keylor Navas, su excompañero del Madrid y ahora portero del club francés. Pero el árbitro Anthony Taylor constató en el VAR que el extremo galés dominó el balón con la mano.

“Hemos hecho un partido malo”, reconoció el mediapunta colombiano James Rodríguez. “Pero mejor que pase ahora y no luego. Hay que pensar en todo lo que viene”.

El lateral derecho Thomas Meunier firmó el tercero del PSG en los descuentos del segundo tiempo.

“Ellos han estado mejor, hay que admitirlo”, se sinceró el técnico madridista Zinedine Zidane. “No nos ha sorprendido el PSG, no hemos estado a la altura”.

En el otro duelo de la llave, Brujas y Galatasaray empataron 0-0.

También ayer, el Manchester City y el Bayern Múnich se estrenaron con goleadas de 3-0.

Los campeones ingleses lograron la suya de visita ante el Shakhtar Donetsk, mientras que los monarcas alemanes despacharon en casa al Estrella Roja de Serbia.

El triunfo claro no bastó para que el City quedara primero en el Grupo C, ya que el Dínamo de Zagreb arrasó 4-0 al Atalanta gracias a una tripleta de Mislav Orsic.

