Alaba, esperanza de la defensa merengue

El Real Madrid presenta a David como su refuerzo

El estelar defensor David Alaba, nueva adquisición del Real Madrid, dijo el miércoles que será un “honor” lucir el número 4 de Sergio Ramos en el club español.

Alaba fue presentado oficialmente por el Madrid tras llegar a un acuerdo con el club en mayo.

“(Ramos ha) estado aquí por una década y se convirtió en el líder luciendo este número”, dijo Alaba. “Ésa es una gran motivación para mí y quiero representarlo y honrarlo. Lo he dicho en varias ocasiones. Pero quiero repetirlo ahora que no estoy aquí para compararme con otros. Quiero mostrar mis talentos y seguir siendo David Alaba”.

Zapatos para llenar

Ramos se fue del Madrid luego de 16 años en el club. Dijo que quería quedarse, pero que prefería no renovar su contrato. Jugará la próxima campaña para el París Saint Germain.

Alaba llega al Madrid de Bayern Múnich.

Florentino Pérez, presidente de los merengues, aseguró que el austriaco tiene un gran desafío al vestir la playera blanca.

“Llegas procedente de uno de los grandes clubes del mundo, el Bayern, un club amigo, en el que has conquistado 28 títulos, 2 ‘Champions’ entre ellos. Eres sin duda una de las leyendas del Bayern. Has jugado 431 partidos con su camiseta, el jugador extranjero que más has disputado con el Bayern”, dijo Pérez. “El Real Madrid está feliz de tener un jugador como tú”.— AP