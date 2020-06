“Alacrán” Berchelt está motivado

Contra “Tronco” Valenzuela se va el cancunense

Un campeón mundial consolidado, como Miguel Berchelt. Un peleador que está justo en el momento y ante el rival para convertirse de promesa en realidad, como Omar Aguilar. Y un prospecto en formación, con todo el talento y las cualidades para ser figura, como Alan David Picasso, coincidieron en que subir al ring mañana es una gran motivación.

“Alacrán” Berchelt, “Pollo” Aguilar y “Rey” Picasso ofrecieron ayer una conferencia de prensa virtual de cara a su participación en la segunda edición del programa en vivo “Volvemos con Punch” que presentará Zanfer mañana en los estudios de TV Azteca.

Berchelt (37-1-0, 33 ko’s) se enfrentará a 10 rounds en peso ligero al sinaloense Eleazar “Tronco” Valenzuela (21-13-4, 16 ko’s) en el turno estelar, y refirió sentirse feliz, contento y motivado por su participación.

“Para mí es mucho tiempo de inactividad, no peleo desde noviembre y era muy importante regresar al ring, no me importa la bolsa, quiero regresarle un poco a la gente de lo mucho que me ha dado el boxeo. El boxeo es el deporte del pueblo, de la gente humilde, y más en esta pandemia hay que unirnos para darle alegría al pueblo. Ya hemos tenido muchas noticias malas, ahora vamos a darles una buena noticia con el boxeo”, señaló el carismático Berchelt, de 28 años y que entrena con el reconocido Alfredo Caballero en Hermosillo, Sonora.

El “Alacrán” aseguró que llega con muy buena preparación, y con la mentalidad de ofrecer una gran pelea.

“Voy a hacer una pelea muy inteligente, voy a disfrutarla y a que la disfrute la gente. El boxeo es nuestra vida, y si te pagan por hacer lo que disfrutas y lo que amas, pues qué mejor. Para mí el boxeo no es un trabajo, es un estilo de vida”, expresó, y señaló que su debut en Ciudad de México no será como lo hubiera deseado, con una pelea de campeonato mundial y en arena llena, pues advierte que “el público hace que des el extra, se le va a extrañar, pero con tal de regresarle el boxeo a la gente, lo hacemos con mucho gusto, sacrificando muchas cosas”.

Berchelt, quien lleva seis defensas de su corona dijo que su rival, el “Tronco” Valenzuela, es un peleador fuerte, y aguerrido.

“Todas las peleas son difíciles, no hay rival fácil, él subirá muy motivado porque ganarle a un campeón mundial lo pone en lo más alto, vamos motivados y con la experiencia que he adquirido, sabiendo que me estarán viendo millones de personas, vamos con todo a brindar un gran espectáculo”, aseguró.

El campeón mundial dijo que le motiva ser el mejor peso superpluma mexicano en la historia, en una división donde brillaron Julio César Chávez, Erik Morales, Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez. Lleva seis defensas exitosas y quiere superar las nueve de Chávez.

“Todos quieren ver la pelea contra Óscar Valdez, ambos equipos la queremos, sería enfrentar a dos guerreros mexicanos, a dos de los mejores entrenadores pues a mí me entrena Alfredo Caballero y a él Eddie Reynoso. Espero que con todo esto de la pandemia, pueda realizarse este mismo año”, declaró el cancunense.

Omar “Pollo” Aguilar (17-0-0, 16 ko’s) se enfrentará a 10 rounds en peso superligero, al rival de mayor riesgo hasta el momento, que es el experimentado Dante “Crazy” Jardón (32-6-0, 23 ko’s).

Otro sólido prospecto del boxeo mexicano, Alan David “Rey” Picasso (13-1-0, 5 ko’s), va a 10 capítulos en supergallo contra el regiomontano Florentino “Violento” Pérez (14-5-2, 9 ko’s).

En la segunda edición de “#VolvemosConPunch” también se dará el duelo entre Rafael “Divino” Espinoza (14-0-0, 12 ko’s) y Luis Guzmán (10-14-0, 2 ko’s) a ocho asaltos en peso pluma.

Hoy se llevará al cabo la revisión médica y de peso, que será transmitido en vivo por Facebook Live en la cuenta de ZanferBox a partir de las 12 horas, tiempo del centro, y antes todos los participantes serán sometidos a la prueba rápida de detección de Covid-19.