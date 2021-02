''Alacrán'' Berchelt vs. Óscar Valdez: ¿Quién tiene la ventaja?

Hacía muchos años que una pelea entre mexicanos no desataba tanta expectativa como la que este sábado disputarán en Las Vegas Miguel Berchelt, monarca superpluma del CMB, y Óscar Valdez, excampeón ligero de la OMB.

Peleas titulares entre mexicanos se habían dado varias en los años recientes, pero ésta -de acuerdo con expertos- es demasiado pareja en lo profesional. Y sus protagonistas están considerados como los mejores en las llamadas divisiones intermedias.

No es una pelea atractiva por morbo de personalidades famosas, como por ejemplo, lo fue en su momento la batalla librada por Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr.

Este viernes, por ejemplo, se cumplen 21 años de la primera de memorable serie de peleas entre Erik “Terrible” Morales y Marco Antonio “Barreta” Barrera.

Y el sábado, en el ring de La Burbuja del MGM Hotel de Las Vegas, Berchelt y Valdez tendrán una batalla pareja al extremo.

El “Alacrán” Berchelt es el rey de las 130 libras desde el 28 de enero de 2017, cuando noqueó a Francisco “Bandido” Vargas, en una intensa contienda entre peleadores mexicanos que coronó los intentos del púgil nacido en Cancún y hecho profesional en Mérida, a las órdenes de su promotor Mario Abraham Xacur, presidente de Max Boxing.

Ha defendido seis veces de forma exitosa la corona que, en su momento, llegó a ser del gran Julio César Chávez, quien la defendió nueve veces. Berchelt quiere emular al “Gran Campeón Mexicano” antes de saltar a otra división.

Pero el rival que llegará al cuadrilátero es uno de los boxeadores más completos de los últimos años.

Medallista de Juegos Olímpicos, marcha invicto en 28 combates y ganó el cetro de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo, que dejó para subir de división y enfrentarse a Berchelt.



Desde hace más de un año se está esperando esta contienda. La pandemia del Covid, de manera superficial primero y luego “presencial” (Berchelt se contagió a fines de 2020) frenó la batalla que estaba originalmente planeada para diciembre pasado.

Berchelt, quien de niño soñaba con ser futbolista profesional (marcado aficionado de los Pumas de la UNAM), era un cerillito en supermercados que se hizo peleador; bajo la tutela del famoso Ladislao “Chino” Celis, en su natal Cancún (originario de la Supermanzana 97).

Siendo un jovencito, emigró a Mérida para meterse al profesionalismo y fue Mario Abraham el que le dio vida a esa etapa.

Para llevarlo a las alturas donde está ahora, Abraham Xacur decidió cambiarlo de aires y lo llevó a trabajar a otra ciudad, con menos distracciones y con gente nueva: Hermosillo, Sonora, con Alfredo Caballero, quien además de ser manager de Juan Francisco “Gallo” Estrada es un destacado sicólogo deportivo.

Allá, entre desiertos, calor seco y frío intenso, sin muchas distracciones como en el sureste mexicano festivo, de playas y atracciones, hizo Berchelt la parte final de su camino al campeonato.

Se coronó venciendo al “Bandido” Vargas y luego tuvo una primera defensa magistral ante Takashi Miura, quien había sido campeón (destronado por Vargas) y era en ese momento un kamikaze lleno de peligros (dio su mejor pelea en diez asaltos ganando por fallo unánime).

Luego, dos defensas aparentemente cómodas en la Península, primero en Cancún ante el ghanés Maxell Awuku (nocaut en el tercer rollo) y luego ante el argentino Jonathan Víctor Barrios (también en tres vueltas).

De lo cómodo pasó a lo más recio de su división, con victorias contundentes ante Mickey Román (nueve asaltos), “Bandido” Vargas (revancha, seis raunds) y Jason Sosa (cuatro). Era lo más peligroso que había en el camino. Y sorteó esos obstáculos con altas calificaciones.

