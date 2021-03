Alan está listo; Henry espera

Martino prepara sus armas para el juego de mañana

El panorama parece aclararse un poco para Gerardo Martino en el tema del centro delantero luego de que ayer Alan Pulido trabajó con el resto de sus compañeros y podría ser opción para jugar en el eje del ataque de México frente a Costa Rica, mañana en Austria.

El delantero tamaulipeco trabajó con mayor intensidad en la práctica del conjunto tricolor y parece que estará disponible para cuando menos ir a la banquillo frente a los ticos, sin embargo, será hasta el entrenamiento de hoy cuando Gerardo Martino observe de nueva cuenta a Pulido para determinar que rol le puede dar en el duelo. En caso de que el estratega tricolor decida no usar de arranque al hombre formado en la cantera de Tigres, será nuevamente Hirving Lozano el perfilado para jugar como centro delantero.

Cabe recordar que Pulido no ha iniciado temporada con el Sporting Kansas City de la MLS y no juega un partido oficial desde finales de 2020; el atacante no tiene mucho ritmo de juego y esa es una de las razones por las que el “Tata” no tiene mucha confianza para ponerlo de arranque ante los centroamericanos, sin embargo, el seleccionador espera cuando menos darle algunos minutos ante los ticos.

Por otra parte, Henry Martín sigue sin trabajar a tope con el resto de los seleccionados y es duda para medirse a Costa Rica. El yucateco ha presentado molestias físicas durante toda la semana y por esa razón no fue considerado para el duelo contra Gales.

El jugador de las Águilas ha intentado recuperar su mejor versión para mostrarse ante los ojos de Gerardo Martino, pero hasta el momento no ha sido considerado por el argentino.

El equipo mexicano trabajó ayer por la mañana en Cardiff dividido en dos grupos; los jugadores que tuvieron mayor actividad en el duelo ante Gales realizaron trabajo regenerativo, mientras que el resto hizo trabajo físico y de fútbol bajo las órdenes de Gerardo Martino para seguir puliendo aspectos tácticos rumbo al duelo contra Costa Rica.