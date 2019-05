Alan Pulido desea mantenerse en Chivas

Guadalajara (Notimex).- El atacante mexicano de las Chivas de Guadalajara, Alan Pulido, se mostró satisfecho con su estadía en el club y aseguró que, si dependiera de él, se mantendría en la institución jalisciense.

“Yo hasta ahorita me quedo (en Chivas). Realmente esa es mi postura. A mí no me han dicho nada. Sí he escuchado rumores y me han preguntado muchísimo, pero ahorita estoy concentrado en Chivas al cien por ciento y no hay situación para mí, más que pensar en este club y todo lo que me ha dado”, señaló el atacante previo a los exámenes médicos del conjunto rojiblanco.