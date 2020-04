Alan Pulido quiere volver con México

Su adaptación al Kansas City y la MLS serían claves

Alan Pulido quiere regresar a la selección nacional de fútbol mexicana, que dirige el argentino Gerardo “Tata” Martino, o al menos ése es uno de sus objetivos prioritarios en su carrera futbolística, afirmó.

“Puedo regresar. Actualmente me siento muy feliz; el hecho de venir acá (a jugar a Estados Unidos) es un reto importante. El ‘Tata’ conoce la MLS, fue campeón acá y sabe que no es una liga muy fácil como muchos la pintan”, añadió.

El ex jugador de las Chivas de Guadalajara y de los Tigres de la UANL confió en que si sigue con esta racha y anotando goles la posibilidad de representar nuevamente a México es más factible: “Llegar acá no es un retroceso; puede ser algo bueno que me favorezca para que haya más oportunidades y se puedan cumplir más sueños en mi carrera deportiva”.

Alan Pulido es parte del plantel del Sporting Kansas City de la MLS y declaró a una televisora internacional que se encuentra muy a gusto con el desempeño del equipo y su adaptación. “La MLS es de alta exigencia deportiva”, agregó el delantero.

“Me siento contento, es una liga que ha subido mucho su nivel futbolístico. Ha crecido muchísimo. Tengo ese sueño de lograr grandes cosas, de cumplir las expectativas. Ojalá todo se me haga realidad”, dijo.

Pulido también destacó la calidad de los jugadores que hay en la liga estadounidense, como sus compatriotas Javier Hernández, Carlos Vela y Jonathan Dos Santos, o el argentino Lucas Zelarayán, entre otros muchos.

