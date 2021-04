Alarma en San Diego por Tatis Jr.

Diez días fuera... por ahora: no sería operado

El dominicano Fernando Tatis Jr., joven estrella de los Padres de San Diego, podría evitar una cirugía en su hombro izquierdo, dijo el equipo un día después de que se lo dislocara levemente con un fuerte movimiento.

Una resonancia magnética el martes mostró un ligero desgarro y los Padres colocaron al electrizante joven de 22 años en la lista de lesionados de 10 días. El gerente general A.J. Preller dijo que el club no descarta nada, incluido el posible regreso de Tatis cuando sea elegible.

Las alarmas se encendieron en San Diego porque Tatis firmó apenas en febrero pasado firmó un contrato por 14 años y 340 millones de dólares, el más largo en la historia de las Grandes Ligas, convirtiéndolo además en el jugador franquicia.

Tatis hizo una mueca de dolor cuando cayó al suelo y se dolió el brazo izquierdo en el partido del lunes por la noche contra San Francisco. El mánager Jayce Tingler y un entrenador sostuvieron el brazo izquierdo de Tatis contra su cuerpo mientras salía del campo.

Según Preller, los médicos dijeron que podría volver a ocurrir, pero que jugar esta temporada no lo pondría en riesgo a largo plazo. “Todos estaban muy seguros de que la cirugía no era la respuesta en este momento”, dijo Preller. “Podemos mantenerlo en el campo aquí este año y ser capaces de ponerlo en un lugar donde pueda tener éxito y no tener dolor, sin estarle haciendo ningún tipo de daño a largo plazo”.

Tatis experimentó molestias en el hombro izquierdo dos veces durante el entrenamiento de primavera, una vez después de deslizarse de cabeza hacia el plato y nuevamente varios días después después de hacer una jugada de revés y un tiro.

Por otro lado, el relevista Joakim Soria, de los Diamantes de Arizona, fue colocado en la lista de lesionados, retroactiva al lunes. El mexicano sufre de una distensión en la pantorrilla izquierda.— AP