Alberto López, listo para subir al cuadrilátero

Vuelve más venenoso

Alberto López se pasó un tiempo en el ostracismo luego de ganar terreno, llegando a convertirse en “Novato del Año” en el boxeo yucateco. Pero sus ilusiones en el pugilismo están intactas.

“Y ahora viene esta oportunidad de volver a dejarme ver”, destaca Alberto, conocido en el medio de la Fistiana local como “Veneno”, quien se dijo listo para encabezar la pelea estelar de la velada que servirá para levantar el telón de un nuevo recinto para el boxeo y la lucha libre en la capital yucateca.

“Veneno” aparece para la contienda principal, en la que se enfrentará a Juan “Marro” Nieto, un fajador tabasqueño que espera marcar el alto al yucateco en este su retorno al ring.

“Nunca he dejado de entrenar, a veces boxeo seis, ocho raunds. Pero no se daban las oportunidades. Las empresas no me contrataban y me sentía desanimado, pero nunca perdí la esperanza de que llegue una función en la que pueda volver a subirme al ring. Y ahora que me llamaron, yo encantado de poder pelear de nuevo. Desde que supe de la invitación intensifiqué mi preparación. Y ya estamos listos”, aseguró “Veneno”, originario de Izamal, de donde espera lleguen muchos coterráneos para apoyarle en su regreso a los cuadriláteros.

“Veneno” López explicó que “todos soñamos con llegar lejos, pero a veces no se nos dan las oportunidades, por más que intentemos. Así que ahora que hay una pelea, vamos a aprovecharla”.

El resto de la cartelera sabatina lo forman ocho combates a cuatro raunds, en una función denominada “Noche Californiana”, como se conoce a las veladas de peleas de cuatro asaltos.— Gaspar Silveira Malaver