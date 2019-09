No hay antídoto para el “Veneno”

Alberto López se impone ante la “Chiquita” Pérez

Con una muestra de su pegada y crecimiento, Alberto “Veneno” López salió con el brazo en todo lo alto de la velada que fue llamada “Knock out mexicano”, realizada el sábado por la noche en el Gimnasio Polifuncional, de la mano de la empresa Armor Box.

El “Veneno” sumó una victoria más a su récord tras imponerse al chiapaneco José “Chiquita” Pérez, quien cayó por la vía del nócaut técnico en el cuarto asalto, a los dos minutos y 39 segundos, en la velada que contó con otros nueve combates.

Por su parte, en la pre estelar, el yucateco Óscar “Elegante” Arjona perdió ante el cancunense Eduardo “Veneno” Canales, quien ya le tiene tomada la medida a los púgiles locales.

Arjona se impuso por decisión dividida en la división de los ligeros.

El que no tuvo mayores inconvenientes para salir con el puño por los aires fue Mario “Pantera” Andrade, quien venció en peso crucero a Carlos “Jicamerito” Rojas de Ciudad del Carmen.

La pelea no les dio tiempo a los aficionados de emocionarse, pues fue parada apenas al minuto con 16 segundos del primer asalto.

Y la del “Pantera” no fue la única pelea que se fue rápido, pues el de Suriname, Tyron “King of the Ring” Spong aniquiló en dos asaltos al ecuatoriano Jeyson “Verdugo” Minda, con un fulminante golpe a la mandíbula del sudamericano.

El nócaut fue tan espectacular que los primeros auxulios tuvieron que decir presente, aunque por fortuna Minda salió del cuadrilátero por su propio pie.

Mordida del “Vampiro”

Ervin “Vampiro” Cámara derrotó en peso ligero al campechano Jonathan Quimé.

A pesar de tener un punto menos, luego de un golpe bajo, el de Mérida ganó por unanimidad.

En tanto que Pablo “Rojo” Peraza tampoco decepcionó a sus seguidores, salió con toda la maquinaria para dejar fuera de circulación en el segundo round (0:40) al carmelita Manuel Herrera.

En cabezazo accidental, José “Tigre” Parada (Cancún) no pudo continuar y ganó Rubén “Explosivo” Estrella en la división ligero.