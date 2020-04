Alcaldesa se disculpa con Tom Brady; le da la bienvenida

TAMPA.— Jane Castor, alcaldesa de Tampa, quiso suavizar el trato con el nuevo mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a quien se le impidió entrenar a inicios de semana en un parque público de la ciudad.

Con el comunicado Jane Castor trató de suavizar la relación con Brady, que recientemente firmó con los Buccaneers.

Happy to welcome @TomBrady & @RobGronkowski to the greatest city in the world, the @CityofTampa! 😊 pic.twitter.com/K89dj5vc50