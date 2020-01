Alejandra "Tigre" Jiménez no supera prueba antidopaje

CANCÚN (Infoqroo).-La boxeadora mexicana Alejandra "Tigre" Jiménez está en riesgo de perder el doble título de campeona mundial de box de peso súper medio, al darse a conocer que no pasó una prueba antidopaje, previo a la pelea ante la estadounidense Franchon Crews-Dezurn, celebrada el 10 de enero pasado.



“La Agencia Voluntaria Antidopaje, notificó al WBC que encontró un resultado adverso en una prueba realizada el 11 de enero a Alejandra Jiménez como parte del protocolo antidopaje de cara a su pelea ante Franchon Crews-Dezurn. WBC ha iniciado el procedimiento correspondiente bajo los lineamientos del Clean Boxing Program", escribió Mauricio Sulaimán, Presidente del Consejo Mundial de Boxeo en un mensaje que publicó en redes sociales.



En relación con este mensaje, la "Tigre" Jiménez comenzó su defensa con una carta abierta en la que explica varias cosas.

Te puede interesar: Prospectos locales del boxeo, a Hermosillo



Según el comunicado que emitió, por cuenta propia, desde el año 2019 decidí pertenecer al programa “Boxeo Limpio” del CMB.



"Lo hice por el gran respeto que le tengo al boxeo y a mí misma siempre he estado en contra del uso de substancias ilegales", subrayó.



Asimismo, explicó que el 15 de diciembre del año pasado, la VADA me realizó una primer toma de muestra para antidopaje de orina y sangre, la cual resultó ser negativa; pero que el día viernes 10 de enero, cumplió otro antidopaje únicamente de orina, el cual resultó positivo, "hecho que me sorprendió ya que jamás he consumido ninguna substancia ilegal para mi preparación".



Sin embargo, agrega que al día siguiente, es decir el sábado 11 de enero, posterior a la pelea, le realizaron otro examen de sangre y orina y resultó nuevamente negativo; por lo que considera que existe un error en la prueba que dio positivo, error que afecta mi imagen y va en perjuicio del ejemplo que busco ser como atleta.



Por lo anterior, dijo que solicitará de inmediato el análisis de la “Muestra B” para acreditar fehacientemente que ha sido un error.



Finalmente, manifestó su confianza de que la investigación que realice el Consejo Mundial de Boxeo se resolverá a favor.

Síguenos en Google Noticias