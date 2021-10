Alemania, rival en los cuartos

Otra victoria de un ascendente Rodrigo Pacheco en la Davis Jr. en Turquía

Rodrigo Pacheco Méndez sigue metiendo el hombro en los momentos clave.

El yucateco ganó el punto de singles y colaboró en el de dobles, en una difícil batalla ayer ante el seleccionado de Bulgaria, en la Junior Copa Davis, que se realiza en Antalya, Turquía.

El torneo se hace adulto y van llegando rivales más complicados. México, con Rodrigo, Luca Lemaitre Vilchis y Sebastián Médica, ya están en cuartos de final, pero para seguir adelante hoy tendrán que dejar fuera a Alemania, que tiene a uno de los equipos favoritos en este torneo entre las mejores 32 naciones en 16 años.

En una entrevista para la página ITFtennis.com, Pacheco Méndez expresó su orgullo por estar representando a México en el certamen en canchas turcas.

“Amamos representar a México. Además de jugar por nosotros, jugamos por nuestro país, que es un país que cree en nosotros. Es muy positivo porque ellos lo dan todo por nosotros y nosotros lo damos todo por ellos”, expresó Rodrigo.

“Esto nos hace jugar a un mejor nivel y cada punto realmente cuenta. Lo hacemos todo por el equipo, porque esta no es una competición individual, es una competición por México”, comentó Pacheco, quien es considerado el mejor del país entre los tenistas de 16 años y menores, incluso jugando entre los de 18 varios torneos.

Pacheco Méndez ha ganado partidos de singles y dobles en las tres primeras jornadas, ante Rusia, Túnez y ayer ante los búlgaros. De acuerdo con ITFtennis.com, para Pacheco “el éxito (en Turquía) es el colofón perfecto para una temporada en la que ha conseguido cuatro títulos de singles y dos de dobles hasta ubicarse en el número 65 mundial junior, un ascenso fulgurante después de terminar en el puesto 212 al finalizar 2020”.

“El principio de la temporada no fue todo lo bueno. Pero me recuperé y jugué algunos torneos muy buenos, gané confianza en mí mismo. Me las arreglé para ganar Grado 3 y Grado 2 y mejorar mi ranking. Ahora estoy en el Top 5 de los nacidos en 2005”.— Gaspar Silveira