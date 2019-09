“Hay que ir juego a juego”

Alex Liddi confía en los Leones de cara a los playoffs

Los Leones de Yucatán están convencidos de que de ellos depende que puedan avanzar a la siguiente ronda de la postemporada.

“Es ir juego a juego. Pero hay que hacer bien las cosas”, dijo Alex Liddi, el italiano que se convirtió en baluarte de los Leones en el último mes de la temporada, en ofensiva y defensiva.

Liddi cree que los Leones tienen una alineación muy bien balanceada y un cuerpo de pitcheo sólido, en el que la rotación es fuerte y el relevo apretó al final.

Se dijo contento con llegar a la postemporada con los Leones, “un equipo de mucha tradición. Estoy muy contento por lo que logramos como equipo”.

¿Tiempo de revancha?

Luis Felipe Juárez no lo ve así. El año pasado, en el segundo torneo, fueron eliminados por los Guerreros en la serie de primera ronda, pero “Pepón” siente que el béisbol da oportunidades y son calendarios que permiten volver a enfrentarse.

“Vamos a hacer lo que debemos hacer para alcanzar las metas”. Juárez sostuvo que ha sido una temporada que tuvo altibajos en el inicio, pero los reyes de la selva cerraron bien.

Y él ofreció poner todo de su parte “porque me he sentido muy mal al no contribuir con el equipo como debiera por mis lesiones”.

“De verdad que uno se siente mal porque está acostumbrado a jugar diario, a rendir. Y no lo he hecho este año. Yo quiero ayudar al club como todos. Pero otra cosa importante es que en el equipo hay una gran armonía y todos aportan algo. Cuando uno no lo hace, los demás salen a apoyar”, concluyó el toletero nativo de Culiacán, quien bateó para .319 durante la campaña regular.

Dispuesto a aportar

Aunque sabe que el mánager Gerónimo Gil ha usado a Xavier Scruggs como jardinero en el último mes y sus oportunidades de jugar se han reducido, José Juan Aguilar cree que tiene suficiente material para aportar con los Leones en los playoffs: “Uno se siente así cuando no juega a diario, es lógico, pero siempre estamos listos para entrar al campo cuando se necesite. No hay un rol, hay voluntad para estar listo siempre”.

Los Leones cerraron ayer su preparación con un entrenamiento nocturno en el Kukulcán y hoy volarán a Oaxaca.— Gaspar Silveira