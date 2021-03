Alex Smith fue liberado por Washington

WASHINGTON.— Alex Smith, quarterback de Washington, fue liberado por el equipo, según el reporte de varios reportes locales.

Desde la semana pasada, trascendió que el veterano –quien se recuperó de una lesión en la pierna que amenazó hasta su vida– no entraría en planes para el head coach Ron Rivera.

Ahora, tiene las facultades para escoger su destino, en caso de que quiera continuar con su carrera.

Con la liberación de Smith, Washington abre un espacio de 14.7 millones de dólares en su tope salarial; por lo pronto, Kyle Allen y Taylor Heinickie son los quarterbacks para el 2021, al menos que decidan ir por otro talento en el mercado o Draft.

El 11 de octubre del año pasado, Smith –primera selección global del Draft de 2005– regresó a los emparrillados después de una grave lesión que sufrió en su pierna derecha durante la campaña de 2018, misma que reaccionó con varias complicaciones potencialmente mortales.

Fue una recuperación que tardó 23 meses en completarse.

Lo que primero fue una fractura de tibia y peroné, posterior cirugía, su pierna se infectó con una bacteria carnívora. Luego tuvo que someterse a 16 citas quirúrgicas, antes de que el problema estuviera bajo control y hasta se consideró la amputación de la extremidad.

Su retorno fue casi milagroso y fue galardonado como el Mejor Regreso de la campaña.

