Alex Verdugo será clave en el nuevo esquema de Cora

Los Medias Rojas son lentos y sin ímpetu, afirma

Alex Cora tuvo tiempo suficiente para acostarse y ver dormer a su hijo de tres años. También le sobró espacio para ver mucho béisbol desde su casa en este raro 2020.

Eso incluye a los Medias Rojas de Boston, el equipo que volverá a dirigir en 2021. Y en su presentación, dejó ver algunas cosas que cree haber visto mientras cumplía su suspensión de una temporada.

“Todavía creo en que se debe jugar rápido. Sólo mira a otros equipos. Las Rayas, los Dodgers, los Padres. Sabes lo poderosos que son y que pueden sacar la bola del parque, pero igual siguen corriendo las bases bien, junto a una buena defensa”, dijo Cora en Fenway Park. “Sentí, mientras veía a los Medias Rojas, que estaban un paso por detrás. A eso me refiero con alcanzar esa velocidad. Hicimos un buen trabajo haciendo eso en 2018”.

“Sigo creyendo que de la manera en la que avanza el juego, con los robos de base y todo eso, que sigue siendo importante anotar primero. Hay valor en ir de primera a tercera y hay valor en la defensa. Eso es algo que voy a inculcar”.

Verdugo, valioso

Aunque Cora no contará esta vez con Mookie Betts, sí tendrá a Alex Verdugo, quien fue la pieza principal del cambio que hicieron los Medias Rojas con los Dodgers.

“Alex es un buen jugador. Lo había visto con los Dodgers el año anterior. Es un chico que aporta mucha energía diariamente. Un buen bateador. Puede batear ante zurdos y ante derechos. Creo que se estableció en la alineación”, dijo Cora.

“Defensivamente hizo un trabajo extraordinario para el equipo, y con la situación de no contar con aficionados, todos los protocolos incómodos y estar en un conjunto que no jugó bien, creo que fue el mejor. El Jugador Más Valioso del equipo en esta campaña. Hablé con él hace unos días, y lo que vi fue lo que escuché en el teléfono. No veo la hora de trabajar junto a él y hacerlo un mejor jugador”.— MLB