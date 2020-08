Alista regreso al ring

Gloria Romero le da un “gancho” a los problemas

Gloria Romero Jiménez está preparando su regreso a los encordados. Eso del boxeo es algo que se lleva en la sangre y difícilmente quien lo ha probado puede alejarse de ello de un día a otro.

De manera especial, si el o la boxeadora, como en este caso, tiene algo que demostrarse a sí mismo. Como en lo que vive actualmente la joven peleadora, conocida como “La Pantera”.

Madre de dos chiquillos, con estudios de puericultura, y hasta hace poco empleada en ese ramo, la pausa forzada por la pandemia de Covid-19 le dejaron tiempo que usó para volverse a entrenar. Y también, se sincera, para atar cabos en una vida que estaba siendo viciada por viejas rencillas personales.

Sumando puntos, de aquí y de allá, lo decidió: “Volveré a boxear”. Y el retorno está cercano, probablemente en septiembre.

Pero las preocupaciones personales igual le hicieron tomar otra decisión, quizá más trascendental que subirse a un cuadrilátero: pelear por su vida misma.

Una declaración suya puede dejar shockeado a cualquiera al leerla: “No quería ser otro ‘Sonrics’”.

Así, como un contundente gancho al hígado que te puede dejar tendido en la lona. “Me comencé a preocupar de más por mis asuntos personales, familiares. Estaba muy sumida en inseguridades, entré en un cuadro de depresión horrible, tuve que acudir a terapias durante medio año. Te quedas encerrada en ese mundo y es cuando tomas decisiones feas. Por fortuna hubo personas que me ayudaron a pensar, a sincerarme conmigo misma y a ver la vida”, explicó la púgil.

Tras obtener el alta en sus terapias psicológicas, sin nada de resignaciones, sino más bien aseveraciones con ella misma, “entonces decidí que tenía que hacer algo y me puse a estudiar Psicología. Estoy en el segundo cuatrimestre en una universidad privada y llevo buenas calificaciones, arriba de 9. Creo que es una buena señal”.

“Quería estudiar la Normal y ser maestra, pero con lo que viví me llamó mucho la atención, la psicología es muy importante y el campo laboral es más abierto”.

Lo que ella señala es que generalmente muchas personas, hombres y mujeres, caen en depresión y toman malas decisiones, “especialmente cuando no tienes ayuda, no tienes quien te haga entender las complicaciones de la vida”.

Como, lamentablemente, ocurrió con Iván “Sonrics” Ramírez, quien agobiado por problemas personales terminó quitándose la vida, cuando el futuro le hacía ver como una promesa mexicana en el ring.

Y así, a la intención de seguir viviendo le cayó de perlas esto de volver a interesarse en boxear. Ha entrenado en su casa mientras abren los gimnasios y su mánager César “Platanito” Arjona ya espera que pueda hacerlo sobre el ring y en forma.

“Tengo tres años sin pelear. De la última vez a estas fechas la vida ha escrito muchas cosas. Mis hijos ya crecieron, tengo el apoyo de mis papás y de mi novio, que ha dado solidez a mi vida, pues me ayuda, me respalda en cuanto a los niños. Creo que el panorama pinta diferente”.

Gloria Romero Jiménez fue parte de la selección yucateca de Olimpíadas Especiales en 2012 en Guanajuato, pero, como parte de una juventud volátil, pronto se embarazó y ha tenido que dejar esporádicamente el boxeo por su maternidad. “No me quejo porque he tenido dos hijos maravillosos, Diego y Yoselyn. Esto de ser mamá es algo grandioso. Pero ser boxeadora también es algo que me llena. Mi mamá me ayuda mucho con las dietas y mi novio nunca me ha visto pelear. Es un gran apoyo contar con mi familia”.

“Recuerdo bien mi última pelea (ante Ana Durán, 14 de julio de 2017). Y ahora lo que quiero es prepararme en forma, seguir atendiendo a mis hijos lo mejor posible y dedicarme bien a la carrera de Psicología. Se pueden hacer muchas cosas cuando se tiene dedicación”.

“Es difícil hablar a veces de las decisiones que uno llega a tomar y más si son equivocadas, pero también sé que por algo tengo estas segundas oportunidades y sé también que muchos se identificarán con mi experiencia”.— Gaspar Silveira Malaver