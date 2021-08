Alistan las escobas

Los Leones ganan y se ponen a uno de la barrida

Los Leones de Yucatán están cerca de hacer que los expertos del Centro, Norte y la Costa del Pacífico se traguen sus vaticinios de hace una semana.

Con bambinazos de Yadir Drake y José Juan Aguilar, dieron respaldo a un Jake Thompson que se creció a partir del cuarto bateador de la primera entrada, camino a vencer 5-3 a los Diablos Rojos del México. Su tercera victoria en la Serie de Campeonato de la Zona Sur los puso a tiro de piedra de completar una segunda barrida consecutiva sobre los escarlatas en esta etapa.

Hacerlo hoy podría ser en un día especial que recordarán los yucatecos una eternidad: en la mañana, anunciarán la sede donde estará el nuevo Estadio Sostenible Yucatán, que dicen será una joya entre modernidad y confort, que sería la futura madriguera de los melenudos. En la noche, a las 7, Casey Harman, zurdo que tuvo buena apertura ante Tabasco en la anterior serie, abrirá por los Leones en el cuarto duelo de la serie buscando la segunda barrida seguida ante los Diablos en esta instancia.

Luego de dominar a Japhet Amador con rola para dobleplay en el acto inicial y salir levemente dañado con una carrera, Thompson se sostuvo seis rollos en potente labor. En el cierre, Drake se llevó la cerca con uno en base volteando el score, y J.J. Aguilar la desforró en la segunda.

Los rostros de los pingos, dirigidos por Miguel Ojeda, mostraban entre frustración y resignación, especialmente cuando Amador, con dos en base y un aut en la octava, rodó para doble matanza ante Enrique Burgos. Casi se cae el estadio.

Yucatán tiene siete victorias seguidas contando la final sureña de 2019, y solo una derrota en las tres últimas ocasiones.

Por como jugaron, no sería sorpresa si esto acaba hoy, algo que los expertos veían como posible… pero al revés. Me hizo recordar aquella barrida lograda por los Leones ante los infernales en la temporada de 1984, que terminó con el segundo campeonato de las fieras. Ese grito de “Pobres Diablos… pobres Diablos” me vino a la mente. Podría escucharse hoy.— GASPAR SILVEIRA