Alpine espera dar un espectáculo

Alonso: “Francia será diferente a Mónaco y Bakú”

El piloto español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, aseguró que el Gran Premio de Francia del próximo fin de semana “será diferente a la experiencia en Mónaco y Bakú” y confió en “poder ofrecer un espectáculo a los aficionados”.

“Siempre me gusta correr en Francia. He tenido algunos buenos resultados en la Fórmula Uno y en otras categorías, pero el circuito Paul Ricard es una pista que no conozco muy bien, ya que solo he corrido aquí una vez en Fórmula Uno”, dijo.

El asturiano, que fue sexto en la última cita del Mundial y decimoprimero en el campeonato, habló en un comunicado de Alpine de los retoques hechos en la pista, con “bastantes secciones de mucha velocidad” como la curva 10, que “será divertida en estos coches modernos de Fórmula Uno”.

También su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon, se refirió a su gran “motivación” y a su “energía” por correr en casa, ya que en 2019 no estaba compitiendo y el año pasado no se disputó esta prueba.

“Creo que todo el mundo en el equipo está desesperado por hacer una buena carrera en casa, y trabajaremos duro para conseguirlo. Es el sur de Francia, el buen tiempo, los aficionados en las gradas y los coches más rápidos del mundo... No puedo esperar”, apuntó el francés, retirado en Azerbaiyán y decimosegundo en el Mundial, a un punto de Alonso (12).