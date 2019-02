Alvarado necesita subir el nivel para ayudar a Cruz Azul

Admite bajo rendimiento

Roberto Alvarado, una de las revelaciones del torneo pasado, admitió que no ha tenido un rendimiento óptimo con el Cruz Azul durante esta temporada, razón por la cual es consciente que debe recuperar su nivel de a poco.

Después de cuatro fechas disputadas en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, el volante de la Máquina declaró: “Desde que empezó el torneo, sinceramente no he venido haciendo las cosas de la mejor manera, pero por eso trabajo día a día y he ido mejorando y falta mucho por dar en el torneo”.

“Físicamente me siento bien, mentalmente me siento mejor que en el torneo pasado, pero todavía mucho por dar” en el actual semestre, donde los cruzazulinos esperan retornar el buen paso”, añadió el juvenil mexicano, quien se dio el tiempo de pedir que en la Selección Nacional se consideren de forma prioritaria a los jóvenes y nacidos en el país.

El flojo comienzo en el certamen se debió al golpe anímico de caer en la gran final del pasado Apertura 2018 frente al América, situación que ya deben dejar en el olvido y enfocarse en nuevos retos.

“Me afectó un poco lo del torneo pasado, que no se puede olvidar de la noche a la mañana y no estaba bien mentalmente, pero estoy tomando confianza y me siento mucho mejor y creo que puedo dar mucho más”, indicó ante la prensa, después del entrenamiento celeste.

Subrayó que todo el plantel “al inicio de torneo tuvimos una plática sobre eso (la derrota en la final) y todos los compañeros dejaron eso a un lado y hasta la fecha nadie habla de eso”.

Manifestó que ahora ve al “equipo motivado y creo que daremos lo mejor para seguir sumando. Uno siempre quiere más en la vida y en lo personal me levanto con las ganas de hacer las cosas de la mejor manera y seguir mejorando, y eso me motiva para seguir haciendo las cosas bien y pelear por un título”.

La Máquina cementera cuenta con siete unidades, en el sexto lugar de la clasificación, y mañana visitará al León, en partido de la quinta fecha del Torneo Clausura 2019.— NOTIMEX