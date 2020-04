Amazon obtiene derechos exclusivos de NFL para transmitir partidos

EE.UU.— Durante la segunda mitad de la próxima temporada, la empresa Amazon transmitirá en exclusiva un partido de la NFL que se llevará a cabo en sábado por la noche.

El acuerdo que consiguió la compañía estadounidense con la liga, forma parte de una extensión de contrato de la serie de encuentros que se celebran los jueves en horario estelar y de la cual Amazon ya tenía participación.

De acuerdo con el compromiso de la NFL de hacer que sus juegos estén disponibles en televisión abierta y gratuita, el juego también será televisado en los mercados locales de los equipos participantes.

