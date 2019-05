América debe mejorar

Miguel Herrera no está satisfecho por lo visto ayer

Miguel Herrera, entrenador del América, reconoció que su equipo debe mejorar el rendimiento de hoy en su derrota ante Cruz Azul si pretende salir adelante en las semifinales del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Tenemos que mejorar la circulación; hubo dos o tres pases que pudimos culminar con disparos a gol y por pases erráticos no llegamos”, comentó el estratega en una rueda de prensa.

El América fue superado 1-0 por Cruz Azul con un gol del uruguayo Jonathan Rodríguez, pero accedió a la fase de semifinales porque se impuso en la serie por 3-2 tras un triunfo por 3-1 el jueves en el duelo de ida.

De acuerdo con el técnico, en la etapa de los cuatro mejores América debe mantener la pelota porque de lo contrario el rival se hará de la iniciativa como hicieron hoy (ayer) los Azules.

“El equipo hizo unos primeros 90 minutos muy buenos (en el partido de ida) y con eso alcanzó; hoy ellos debían hacer el gasto, se encontraron con una jugada en el segundo tiempo y mi equipo los contuvo; eso es importante, saber que defendemos bien”, explicó.

Herrera aceptó que América no jugó bien el primer tiempo, sin embargo en el segundo mejoró en la posición de la pelota.

“En la liguilla nos tocó el paquete más difícil, fue el duelo más parejo, del cuarto lugar contra el quinto. Es el rival más difícil que nos podía tocar; ya en la siguiente todos los contrarios serán difíciles”, aceptó.

Al referirse a los aspectos por mejorar en semifinales, Herrera reconoció que sus delanteros necesitan una mejor comunicación porque el chileno Nicolás Castillo suele hacer buenos movimientos pero no le llegan los balones.

“Tenemos que trabajar en el entendimiento de los delanteros, tengo gente para cambiar y demostrar que estamos bien; ya estamos en la siguiente fase y queda trabajar para lo que sigue”, concluyó el americanista.

El Cruz Azul de verdad

El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, aseguró hoy que la versión de su equipo en la victoria sobre América es la que quiere para ganar a corto plazo el torneo de liga.

“Este es el Cruz Azul que quiero, que se gana el respeto del fútbol mexicano”, dijo Caixinha.

Según el estratega, los Azules no deben bajar del nivel mostrado porque a pesar de no pasar a la siguiente etapa, sus jugadores dejaron una imagen que vale mucho.

“Nos vamos tristes porque no ganamos y en esta institución solo vale ganar; no nos vamos quedar satisfechos mientras no ganemos el título de liga, pero sabemos donde estamos y a donde vamos a llegar. Y está cerca”, señaló el portugués.

Caixinha reconoció que después del gol de América, en el minuto 22 de la ida, Cruz Azul bajó y en todo el encuentro perdió 24 duelos por la pelota, además de que no recuperó balones en segundas jugadas.

“Las pelotas que no ganas te pueden herir, las que no peleas, te van a matar. Hay dos maneras de ganar un pelea de boxeo, por nocaut y por puntos; ellos nos ganaron (el primer encuentro) por puntos. Fueron desgastando, desgastando”.— EFE