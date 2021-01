América, hoy ante Bravos en el Azteca

Con pocos días de retraso se jugará este encuentro

Hoy las Águiulas del América reciben en el Estadio Azteca a los Bravos de Ciudad Juárez, luego de su reprogramación debido al brote de Covid dentro del plantel de Coapa.

Las Águilas reportaron el pasado sábado la totalidad de exámenes realizados, sin embargo, todos indicaron que no fueron positivos. Solamente Richard Sánchez, Nicolás Benedetti y Guillermo Ochoa salieron contagiados y ya se encuentran recuperándose en sus casas.

Inicialmente el duelo entre el América y los Bravos se había pospuesto para el 3 de febrero, pero debido a los resultados negativos a Covid en el plantel americanista, se reprogramó para hoy a las 20:30 horas.

Ochoa compartió en días pasados con sus seguidores de Twitch (red social en donde se hace streaming de videojuegos) que se ha sentido mal en los últimos días, pero va recuperándose.

“Llevo tres días con síntomas, con mareos, temperatura y dolor de cabeza. Hoy tengo tos, pero cada vez me siento mejor. Ahí va, con bastante tos. Esperemos que no empeore, creo que no, hay que ser positivos”, comentó el guardameta de la Selección Mexicana, antes de empezar una sesión con sus seguidores.

En las estadísticas las Águilas y los Bravos acumulan cuatro partidos en las máxima categoría.

Ambos llegan el encuentro de hoy con con una victoria, y dos empates.

A su vez, Bravos se impuso en el único cruce de Liga MX en el Azteca. También, jugaron en Copa MX (octavos de final del Apertura 2018 y final del Clausura 2019). América sumó sus 3 puntos del torneo en condición de local y acumula una racha de 11 jornadas con gol en su estadio.

Para Luis Fernando Tena, técnico de los Bravos, su equipo ha trabajado bien.

“El grupo se ve fuerte, unido, se está demostrando en cada partido que todos estamos comprometidos; vamos paso a paso en busca de los objetivos”, dijo.— efe