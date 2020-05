América lucharía en el top

Dice Ochoa que sería referente si jugara en España

Si las Águilas del América jugaran en la liga española, estarían compitiendo por lograr un puesto en la Champions League o la Europa League, afirmó el portero del equipo, Guillermo Ochoa, con trayectoria en Málaga y Granada en ese torneo.

“Una institución como el Club América, con la estructura que tiene, no sólo en lo deportivo sino en lo administrativo y con su fuerza económica estaría peleando por puestos de Europa League y Champions; sería difícil, pero lo haría”.

Los comentarios de Ochoa se dan días después de que el entrenador español Paco Jémez, quien lideró al Cruz Azul hace algunas temporadas, señalara a la prensa mexicana que los equipos que luchan por ganar la liga mexicana, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, Santos o América, estarían en condiciones de competir por puestos europeos si estuvieran en la Liga.

Ochoa, quien también cuenta con experiencia en la Liga francesa con el Ajaccio, reconoció también que busca estar en su quinto Mundial, en Catar 2022, así que durante este aislamiento mantiene comunicación con el equipo de trabajo del argentino Gerardo Martino, entrenador del Tri.

En cuanto al aislamiento al que se está sometiendo el país, el guardameta reveló que los primeros días le costó adaptarse al trabajo desde casa; tuvo que encontrar motivación y una rutina con objetivos diarios. Ahora se le ha hecho más fácil porque ve cerca el regreso del fútbol.

“En casa no puedes disparar con la misma intensidad que en una cancha; no puedes recibir un pase de 30 metros. Son muchas cosas que se pierden y retomarlo no va a ser tarea sencilla”, agregó durante una entrevista el jugador que también defendió los colores del Standar de Lieja de la liga de Bélgica.