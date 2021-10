América, por la octava estrella

El Monterrey, a evitar un posible “doblete” águila

Con diferente presente en Liga, América y Monterrey se enfrentan hoy por una nueva gloria en Concacaf.

Águilas y Rayados se verán las caras en el Estadio BBVA, en un duelo entre dos equipos a los que el torneo continental les sienta muy bien.

Santiago Solari y la dirigencia americanista apostaron por la misma plantilla, apuntalada con fichajes de la liga local. La respuesta ha sido una dominante campaña: el América ya tiene asegurado el primer puesto para la liguilla del Apertura.

“Tenemos gran emoción e ilusión, la liga es hipercompetitiva y marca la regularidad de los equipos y la paciencia que hay que tener para seguir construyendo proyectos”, dijo Solari. “Pero las competiciones internacionales te obligan a máxima concentración porque un error te deja fuera. Estamos contentos de poder disfrutar de una final”.

Con el arquero Guillermo Ochoa como baluarte, el América llega a la final del torneo regional de clubes luego de dejar en el camino al Olimpia de Honduras, a los Timbers de Portland y al Union Filadelfia.

En su primera final desde la temporada 2015-16, las Águilas son el equipo con más consagraciones en la Concacaf —con siete títulos— y buscarán otro para alejarse a dos de Cruz Azul, su más cercano escolta.

Monterrey es la otra cara de la moneda.

A pesar de tener la plantilla más cara en México, el equipo dirigido por Javier Aguirre viene de perder sus últimos cuatro partidos, retrocediendo de la segunda a la séptima plaza en la tabla.

“Yo no estoy para considerar favoritismos ustedes (los periodistas) dan el favorito, yo no me dedico a eso”, dijo Aguirre en rueda de prensa. “Vi entrenar al equipo bien y con ganas y mañana trataremos de ganar la final. La historia del favoritismo es de ustedes, yo entreno al equipo y trato de llevarlo a buen puerto”.

Monterrey alcanzó la final tras eliminar al Atlético Pantoja dominicano, al Columbus Crew y al Cruz Azul.

Los Rayados regresan a una final de la Concacaf luego que en 2019 atraparon su cuarto cetro regional. Antes lograron un tricampeonato entre 2011 y 2013.

“Sabemos que es una final y que tenemos que comportarnos a la altura”, dijo el zaguero Jesús Gallardo.