América, por un milagro

Tigres, a cuidar su ventaja; Santos va por la hazaña

Antes de enfrentar a Tigres, el entrenador del América, Miguel Herrera, afirmó que su equipo se coronaría tras terminar sexto en la campaña regular, algo que nunca ha ocurrido en la historia de los torneos cortos.

La misión luce más complicada tras el partido de ida ante Tigres, pero el Herrera aún tiene fe.

El argentino Guido Pizarro y el francés André-Pierre Gignac anotaron en el complemento para que el campeón Tigres remontara y se impusiera 2-1 en cancha del América el jueves, por la ida de los cuartos de final del torneo Apertura mexicano.

Gignac llegó a 22 goles en liguillas y se colocó a uno del brasileño Evanivaldo Castro “Cabinho”, quien posee la marca histórica.

Tigres, que avanzó como el tercer mejor equipo de la campaña regular, quedó a las puertas de avanzar a semifinales por segundo torneo consecutivo. Lo lograría con cualquier empate o incluso con una derrota de 1-0, gracias al criterio de los goles de visitante. Le serviría también un revés de 2-1 para seguir adelante por su mejor posición.

Los universitarios intentan ser el tercer equipo en torneos cortos en conquistar cetros consecutivos. Antes lo hicieron Pumas y León.

América, que acabó sexto, necesita un triunfo de 2-0, 3-2 o por cualquier diferencia de dos tantos. Busca ser el primer equipo que se corone tras quedar sexto en la campaña regular en la historia de los torneos cortos, que se instauraron en 1996.

“Cometimos errores puntuales, uno en pelota parada y luego un descuido para el penal. No es que le equipo lo hizo mal o fue displicente, al final apretamos, pero el gol no cayó”, dijo Herrera. “¿Qué puedo decir? La tuvimos y no la metimos, ahora tenemos que hacer un partido rayando en la perfección, pero aún creo en nosotros”.

La buena noticia llega del lado de los Tigres, pues ya podrían contar con el arquero Nahuel Guzmán.

Monterrey no se relaja

Durante el torneo regular, Santos hizo del “Corona” una fortaleza, por eso Antonio Mohamed, técnico de Monterrey, sabe que su equipo deberá sudar sangre “porque vamos a sufrir”, si es que quiere pasar a semifinales.

Los Rayados ganaron el juego de ida 5-2, así que la ventaja parece ser suficiente para jugar la vuelta de forma más tranquila, aunque el “Turco” asegura “venimos preparados para todo”.

El técnico argentino podrá contar con Rodolfo Pizarro y Miguel Layún, aunque su plan es repetir el cuadro que goleó a Santos en el encuentro de ida.