América recupera jugadores

Se enfrentarán hoy al Atlas en el Guardianes 2020

Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres pueden ser los salvavidas que el América necesita para mantenerse entre los mejores cuatro lugares del Guardianes 2020 y clasificar directo a la liguilla. Los dos defensas centrales regresarán hoy, contra el Atlas, tras perderse dos partidos y medio por lesión.

Miguel Herrera, entrenador azulcrema, defendió que las lesiones han sido una constante en los clubes de la Liga MX e internacionales, ya que las Águilas han sido las más señaladas por las constantes bajas en el presente certamen.

“Ha sido un torneo atípico para todos, las lesiones pasan en todos lados. Luego, ustedes (prensa) no lo dicen, pero no pasan solo en el América. Los equipos del mundo no pudimos hacer una buena base física, una buena pretemporada a la que estamos acostumbrados. De repente, te encuentras con lesiones que no estaban en el pensamiento o vienen porque la base física no está tan bien como en otros torneos”, argumentó el mexicano.

“Debemos explicarle a la gente, ser más explícitos en decir que son jugadores de alto rendimiento y su exigencia es a ‘full’ y más en este equipo”, añadió.

Herrera también adelantó que Guillermo Ochoa no estará para hoy, a la espera de que la próxima semana se integre a los trabajos del primer equipo y pueda ser considerado para el duelo de la fecha 16, frente a los Tigres de la UANL.

“No es mi culpa”

Herrera narró el encuentro que tuvo con el árbitro César Arturo Ramos — sin asignación para este fin de semana —, que se hizo viral en redes sociales.

“Son palabras que uno se calienta y viene la reacción. No creo que esa plática elevada de tono fuera para sancionarlo, pero no llevó a faltarnos el respeto”, relató el timonel del América, en teleconferencia.

La discusión entre Herrera y Ramos, al término del duelo con León, ocasionó que el silbante le recordara la final del Apertura 2019, en la cual las Águilas perdieron en manos del Monterrey.

Sobre una posible persecución en contra del América, por las actitudes del técnico sobre los nazarenos, el Piojo comentó que “la persecución sería contra mí, el equipo no tiene nada que ver. Eso caerá en situación de la Comisión de Árbitros. Yo debo concentrarme en lo que haga el equipo y resolver resultados”.

Si Ramos fue sancionado para esta fecha 15, debido a la discusión que tuvo con el estratega, razón por la que no tendrá actividad, Herrera se lavó las manos.

“Yo no fui el culpable, lo reitero. César hizo un buen trabajo en el partido [del lunes], lo único que le comenté fue se equivocó porque yo no estaba reclamando, sólo quería que aventaran más rápido las pelotas a la cancha. Si lo castigaron o no por lo que dijo, no es problema mío. Eso pregúntaselo a (Arturo) Brizio”, comentó.