América y Atlas jugarán un partido amistoso en el extranjero

CALIFORNIA.— Como parte de la pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, la directiva de los rojinegros del Atlas cerró lo que será su primer partido amistoso de preparación, el cual será ante las Águilas del América, dicho compromiso será en el PayPal Park en San José, California, sede del San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS).

