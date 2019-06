América ya se refuerza

Rubén González es nuevo medio de las Águilas

La salida de Oribe Peralta al Guadalajara no cayó del todo bien a la afición azulcrema y rojiblanca.

Sin embargo, las sorpresas no han terminado para los seguidores de las Águilas, al ver que su primer refuerzo para el Apertura 2019 es Rubén González, un futbolista que se formó en las Chivas. González, contención de 25 años de edad, llega al Nido de Coapa procedente del Necaxa (2018-19). Anteriormente militó con el Zacatepec (2017) y Coras FC (2015-17), aunque su salto al profesionalismo se dio desde el Guadalajara.

“El mediocampista Rubén González, exjugador del Necaxa llega al Nido. Bienvenido, Rubén”, publicó el América en sus redes sociales, mientras que el Necaxa también confirmó su transferencia definitiva a los capitalinos.

Henry está motivado

Además de renovar su contrato con el América, el yucateco Henry Martín reconoció estar motivado tras la salida del también delantero Oribe Peralta.

“Sí me motiva mucho, se va un referente del club, el capitán, el ejemplo dentro y fuera de la cancha, se le va a extrañar, pero es una oportunidad única para pelear el puesto con menos jugadores”, dijo en referencia a los otros delanteros, el chileno Nicolás Castillo y el colombiano Roger Martínez.

Y pese a estar orgulloso de portar el escudo del América, Martín no criticó que el siguiente paso de Peralta haya sido el Guadalajara, equipo que también lo buscó antes de convertirse en águila.

“Mientras esté feliz, como compañero y amigo estamos tranquilos por él y por la decisión que tomó, quiere trascender y buscar objetivos personales, no he platicado con él, pero sé que está bien, tranquilo… Hace mucho tiempo, antes de mi lesión de ligamento cruzado (en Tijuana), no tuve la oportunidad de salir y luego llego a esta institución, la más grande de México”, presumió el yucateco.

“Estoy muy feliz por llegar a un acuerdo con el club y para estar enfocado al 100 en lo que debo estar”, cerró.