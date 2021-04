Amigo del gol y de la vida

José Casellas Peón, ícono del fútbol yucateco agradecido de la amistad formada en el fútbol

En lo personal, tenía una cita pendiente con alguien que, de acuerdo con mis recuerdos basados estrictamente en estadísticas, será uno de los íconos del deporte yucateco.

Yendo más allá de las canchas, sin embargo, Enrique José Casellas Peón, o José Casellas simplemente, es algo más que números, que goles, que trofeos, que playeras vestidas y que fútbol.

Residente en Cancún desde sus últimos años como futbolista profesional, enamorado del balompié desde su nacimiento, Casellas define su vida, quizá con una similitud a la frase que titula el libro de uno de sus maestros y referentes, Carlos Iturralde Rivero: “Amistad entre patadas”.

“Creo que lo más bonito que me ha dejado el fútbol, a lo largo de tantos años, es una gran amistad con todos, con jugadores, con directivos, con entrenadores y, claro, con aficionados”, cuenta Casellas Peón, contactado vía telefónica desde Cancún, su hogar, el lugar donde encontró tranquilidad para vivir junto con su esposa y fiel compañera de vida, Verónica Guevara Rubio, “y nuestro milagro que Dios nos regaló, después de muchos años de buscar y buscar, nuestra hermosa hija María Regina”.

La referencia principal de José Casellas Peón viene, para muchos, desde que fue el principal astro que emergió de la llegada del fútbol profesional a Yucatán en 1981. El nacimiento de la Tercera División le vio jugar y brillar con los Leones del IMSS, dirigidos por Iturralde, y luego ir subiendo poco a poco hasta alcanzar grandes cotas y codearse con los mejores de su época, sacudiendo las redes aquí y allá, pero ganándose el respeto de quienes le tenían de compañero y de rival. Eso es todo.

No se siente Casellas el principal referente desde el nacimiento de la Tercera División, aunque fuera el primero surgido de la categoría hasta llegar a Primera.

“No fui el único, ni el primero. Antes hubo otros. Carlos Iturralde, por ejemplo, que jugó y fue seleccionado nacional, también estuvieron Manuel “Pelele” Coello, Agustín “Yuca” Peniche. Cierto, que de esa época, yo llegué, pero creo que es injusto dejar de mencionar a muchos otros grandes jugadores que hubo en esos momentos, muchos que jugaron en Tercera División en esos años, con los Leones del IMSS, los Tiburones de Progreso o los Aguiluchos de Yucatán, pudieron ser jugadores de categorías más arriba”, expresa.

Pero él llegó, como dice, “creo que por mi capacidad y entrega, porque otros me empujaron a trabajar fuerte. Y porque así es esto. No todos pueden llegar, no todos tienen la misma fortuna”.

Casellas Peón tiene un historial que se remonta a sus años de juvenil jugando en la Escuela Modelo, de lo que destaca como una etapa preciosa del fútbol “porque eran muchos equipos que fueron verdaderamente referentes, el Colammy, la Modelo, jugaba el CUM, también la García Gienerés, la colonia Yucatán”. Imposible dejar de lado, desde luego, el que él haya disputado incontables ocasiones el “clásico yucateco” que enfrentaba a la Modelo con el CUM en la Liga Estatal, “llenando el Estadio Salvador Alvarado cada tarde de clásico. Eso es algo de verdad impresionante y maravilloso recordarlo”.

Lo recuerda y se emociona en la plática con el Diario. Reitera que “lo mejor que me ha dejado esto es que tengo grandes amigos y todavía se recuerda lo que hice. Te lo digo porque, sin que me conozcas personalmente, me has contado tantas cosas en estos minutos. Que te recuerden así, es de lo mejor que puedes vivir”. El reportero leyó en el Diario cuatro décadas atrás las hazañas de Pepe Casellas y sus compañeros de generación, pero nunca lo vio jugar. “La hubieras visto... Era una gran camada de jugadores, buenos futbolistas, grandes personas, que aun nos acordamos de lo que vivimos”.

Luego de romper las redes en la Tercera División, fue subido por el IMSS a Cuautla en Segunda, y de allí dio el brinco a la Primera, con Atlante. Lo debutó en 1984 don Nacho Trelles. El reconocido técnico le dio pocos minutos y no anotó, pero, apunta Casellas, “entonces varios conocedores me dijeron: ‘si te dio minutos don Nacho, es por algo. Tú aguanta’. Y luego se vio que sí”.

Casellas Peón puede presumir un amplio palmarés. Ayer sacó de su vasto archivo, que ha pasado muchos años guardado en cajas, un recorte en el que muestra que el yucateco iba adelante en la tabla de goleo en el Torneo México-86, que entonces patrocinaba una famosa paleta, junto con Francisco Javier “Abuelo” Cruz, Agustín Manzo y Sergio Lira. Y muchos otros famosos venían detrás suyo.

Llegan muchos recuerdos a la mente. Nos fuimos al archivo del Diario y las imágenes de José Casellas destacan en un lugar especial (un viejo sobre manila con su nombre señalado con marcador negro). Le vimos, pues, en 1983 en un reportaje especial que titulamos “Un día en la vida del goleador”, y aparece con su madre, señora Gloria Noemí Peón Campos, jugando con su perrita Bonita o en la fábrica de hielo que era propiedad de su padre, Ramiro Casellas Fitzmaurice.

Le comentamos de ellas y la expectación por verlas crece. “Son esas cosas que digo: todo lo que pudiste lograr gracias al fútbol”. Nos manda, vía WahtsApp, una imagen reciente junto a su madre, viva aún, que compartimos por el detalle emotivo, con casi 40 años de distancia una de otro.

Pepe Casellas, como le conoce medio mundo, pudo jugar con los mejores de cada categoría en que estuvo. En los clásicos Modelo-CUM, que eran guerras auténticas; en Tercera, siendo campeón de goleo, y también estar al lado de los que fueron los héroes de la Primera División, ni se diga sus entrenadores, pues además de Nacho Trelles lo dirigieron José Antonio Roca, Miguel Marín, un ícono de Cruz Azul que fue su técnico en Coyotes Neza. “De esas personas aprendí mucho, soy afortunado en eso”.

Y nos comparte, sin presumir porque eso no fue lo suyo, una foto con Diego Armando Maradona, cuando el “Pelusa” vino a una gira previa al Mundial de México-86, etapa en la que Atlante jugó ante Argentina, Brasil y Corea del Sur y “le metí gol a Corea”.

Instalado en Cancún desde los años 80, Casellas Peón se ha preparado siempre en este deporte y tiene su título de director técnico. Ha recorrido todas las facetas en el fútbol, desde jugador, auxiliar, gerente (actualmente con los Pioneros Jr. de Tercera), y sueña con ser entrenador de un equipo profesional. Esa será parte de la historia de la segunda entrega con un yucateco de leyenda.