AMLO invita al “Canelo” a juego de béisbol contra las drogas

Andrés Manuel López Obrador alternará junto a figuras del béisbol, en un partido cuya fecha y sede dejó en suspenso, y el cual se realizará en pro de su campaña contra las drogas, a la que también invitará al “Canelo” Álvarez y a Andy Ruiz.

El presidente de México anunció en su conferencia de este martes que próximamente se realizará un partido en el cuál él también participará, aunque dijo a los medios de comunicación que prefiere que no vayan a verlo jugar: “Nada más que no los invito, porque si no, no voy a sentirme libre y me van a ‘ponchar’. Voy a estar muy nervioso”.

“Voy a participar en un juego de béisbol, con estrellas del fútbol. Un juego de muy buen nivel, en un sitio… no, ya después les decimos, en algún lugar”.

Dijo que “se va a grabar y van a hablar todos los beisbolistas destacados sobre esto”, indicó, señalando con su brazo la pantalla, donde se ilustraba con algunas láminas el daño que pueden causar las drogas a los jóvenes mexicanos.— ESPN

