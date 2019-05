AMLO se reúne con el alto comisionado

Rob Manfred, de la MLB, conversa con el presidente

Un día después del último juego de una serie de temporada regular entre los Astros de Houston y los Angelinos de Los Ángeles en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió por más de una hora con el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, con quien conversó sobre el proyecto que tiene el mandatario para impulsar el béisbol en el país.

López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre, es un ferviente aficionado del béisbol y está apostando para que este deporte recupere el protagonismo perdido. Para lograrlo, el político de izquierda creó la Oficina de la Presidencia para la Promoción de Béisbol (Probeis), dirigida por Édgar González, un expelotero que pasó dos temporadas en las mayores como segunda base de los Padres y que después fue mánager de la selección mexicana.

“Recibí al comisionado de béisbol de las Grandes Ligas; hablamos de pelota durante más de una hora”, escribió López Obrador en su cuenta oficial de Twitter, junto a un vídeo en el que aparecen Manfred, Édgar González y Rodrigo González, encargado de la oficina de las Grandes Ligas en México.

Sentados ante una gran mesa en el Palacio Nacional, Manfred y los otros visitantes escuchan a López Obrador durante la parte de la conversación difundida en el vídeo. “Es un gran honor recibirlo por todo lo que hace para fomentar el béisbol en Estados Unidos, nosotros estamos impulsando todos los deportes y también al béisbol”, dice el mandatario mexicano a Manfred.

Demuestra su afición

AMLO le mostró una colección personal de pelotas de béisbol firmadas por leyendas como Hank Aaron y Mickey Mantle, además de otras autografiadas por el mexicano Adrián González y un bate del pelotero local Iván Terrazas, capitán de los Diablos Rojos del México, el club de la capital.

“Así como ven, todavía ‘macaneo’ y bateo arriba de .300 porque juego en una liga de veteranos”, dijo el presidente mexicano entre risas. “Es un deporte que me apasiona, me apasiona mi pueblo, me apasiona la política, mi apasiona mi familia y me apasiona el béisbol”.

González y Probeis cuentan con un presupuesto que en 2019 ascenderá al equivalente de unos 17.5 millones de dólares. El dinero se invertirá en la apertura de 10 academias de béisbol que serán operadas en el nivel federal. La MLB, por su parte, tiene contrato vigente para traer a México tres series anuales —dos de temporada regular— hasta la campaña 2021.— AP