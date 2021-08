AMLO vuelve a poner a CR7 de ejemplo para combatir la obesidad

Cristiano Ronaldo "apareció" otra vez en la mañanera, pues Andrés Manuel lo señaló como ejemplo a seguir.

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a adolescentes y adultos para que mejoren su alimentación. Y por segunda vez en una "mañanera", pidió reproducir el vídeo de Cristiano Ronaldo retirando un par de botellas de Coca-Cola durante una rueda de prensa, misma en la cual promovió aumentar el consumo de agua.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que se debe reducir el consumo de productos chatarra.

"Recomendar a todos respetuosamente, no consumir productos chatarra, con exceso de azúcares, de grasas, ya sabemos a lo que nos referimos, a los jóvenes, los adolescentes que vean lo que hizo este futbolista Cristiano Ronaldo, vamos a verlo, ¿no?", expresó AMLO

Y Cristiano Ronaldo apareció nuevamente en las 'mañaneras'.



El presidente López Obrador pidió a menores no consumir refrescos y aprovechó para pedir que sigan el ejemplo de 'CR7'.



En el salón Tesorería, el Mandatario federal volvió describió la polémica que desató Cristiano Ronaldo en la que mostró desagrado hacia un refresco:

"A ver todos los jóvenes que les gusta el fútbol y qué tienen a Cristiano y a Messi como los mejores, aunque no hay que olvidar nunca a Maradona… Pero miren, se sienta y le pusieron ahí unos refrescos y vámonos, vámonos, eso, agua… Esto es lo que se tiene que hacer y los papás, todos tenemos que ayudar mucho", enfatizó López Obrador.

El presidente indicó que a la par de una buena alimentación es necesario realizar actividad física. Destacó que en zonas muy pobre de México el consumo de embotellados tiene un gran porcentaje, pero también la ingesta de cerveza, aunque eso "es parte de la tradición".

"Y lo otro es el ejercicio, comer sano, no beber refrescos industrializados o con exceso de azúcares, es todavía notorio que en zonas muy pobres de México, los altos de Chiapas, lo bueno es que no hay cervecerías, todavía cervecerías, las cantinas, pues es parte de la tradición, aunque no le guste a (Ricardo) Anaya que dice que no se deben de tomar caguamas", argumentó Andrés Manuel.

