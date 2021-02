AMLO y Vila desean éxito a Berchelt en su pelea ante Valdez (Fotos)

Cientos de mensajes aparecieron hoy sábado 20 de febrero en las redes sociales en apoyo a Miguel Berchelt, campeón mundial superpluma del CMB, previas a su pelea nocturna ante Óscar Valdez.

¡Tres Rounds con Miguel Berchelt! 🥊🔔 @AlacranBerchelt habla de su pelea vs. Óscar Valdez y nos dice en qué categoría estaría su futuro. Entrevista completa vía YouTube a las 7pm PT/10pm ET: https://t.co/6keshNbw1N #Boxeo @mauriciopedroza @herculezg pic.twitter.com/JMaYlRQOsm

Y entre ellos destacó uno difundido por Max Boxing, promotora del campeón, en que se muestra una videollamada que le hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Hay que noquear… hay que noquear a la corrupción y al rival… tratarlo bien, pero también darle cariño", le dijo el Presidente al monarca de las 130 libras.

Entre los comentarios que intercambiaron, el boxeador le agradeció a AMLO su apoyo y le aseguró "vamos con todo".

La aparición de López Obrador en la videollamada es corta. El vídeo duró 25 segundos en total.

También el gobernador Mauricio Vila Dosal subió un post a sus redes sociales deseando éxito al peleador nacido en Cancún y hecho profesional en Yucatán con Max Boxing.

La pelea ante Valdez será al filo de las 11 de la noche tiempo de Mérida y se transmitirá por televisión abierta en Azteca 7.

First face-off, all respect. 🤜🤛



2 more sleeps ...#BercheltValdez | SATURDAY | ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/Pr8BHOTYW9