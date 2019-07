Amputan brazo a Kendrick Norton, de Dolphins, tras accidente

MIAMI.— Kendrick Norton, de los Dolphins de Miami, sufrió varias lesiones en un choque automovilístico que requirieron la amputación de su brazo izquierdo.

El agente deportivo Malki Kawa confirmó las lesiones del defensive tackle a través de un tuit el jueves.

El teniente Alex Camacho de la Patrulla de Caminos de Florida informó que la camioneta Ford F250 que Norton conducía se impactó contra una barrera de concreto y volcó el jueves temprano en la carretera estatal 836, cerca de Miami.

Las cuadrillas de rescate de bomberos del condado Miami-Dade brindaron atención al jugador de 22 años, quien fue trasladado al Centro de Traumatología Ryder del Hospital Jackson Memorial.

Norton jugó para la Universidad de Miami y fue seleccionado por los Panthers de Carolina en la séptima ronda del draft de 2018. Pasó la mayor parte de la temporada pasada en el equipo de entrenamientos. Los Dolphins lo contrataron en diciembre.

We were made aware this morning of a serious car accident involving Kendrick Norton. Our thoughts and prayers are with Kendrick and his family during this time.