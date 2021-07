Ana Gabriela Guevara aplaude medallas de mexicanos; la tunden en redes

TOKIO.- Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); no podría dejar de aplaudir cuando Alejandra Valencia y Luis Álvarez recibieron el bronce que marcó el inicio de la cuenta de metales para México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La exatleta agradece que su pronóstico comience a tomar forma y reitera que los deportistas mexicanos viajaron más de 11 mil kilómetros con la encomienda de establecer una nueva marca histórica de preseas en el máximo evento deportivo del orbe.

La funcionaria reconoce que estará satisfecha "pasando el histórico, que son las nueve medallas del 68… Así que con la 10 estaríamos escribiendo la historia".

"El Presidente (Andrés Manuel López Obrador) fue muy optimista al momento de preguntar cuál iba a ser el desempeño del equipo. De referencia quería a Río (de Janeiro 2016) y preguntó cuántas se ganaron ahí, le dije que cinco y me comentó que cinco más una, pero le dije que no, que se divirtiera, porque van a ser muchas más", comenta la exvelocista.

❗"Hay una expectativa de que la delegación mexicana consiga 10 medallas en #Tokyo2020"



Ana Guevara, Directora General de la CONADE#VamosConTokyo

📺336 Dish

💻Claro Video

Participa con nosotros al 📲55-7324-7550 pic.twitter.com/ggjfFI3HZk — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 22, 2021

"Por eso es que no tenemos el menor temor de que los resultados no lleguen y que las finales que anunciamos se van a alcanzar, y ya las probabilidades las tienen ellos allá adentro, pero estoy tranquila, no hay ningún toque de ansiedad o nerviosismo. Sé que el equipo va a hacer bien las cosas".

En este sentido, aplaude que México aparezca en el medallero desde el día posterior a la inauguración, ya que otorga calma al resto de la delegación tricolor. "Es un buen augurio para el equipo, un buen comienzo", valora.

La otra cara de la moneda, Conade no apoyó a medallistas: acusan

Mientras en redes sociales, la medallista de plata en Atenas 2004 posó alegre que con mexicanos y sus respectivas medallas de bronce; los internautas no tardaron en reclamar que el merito era solamente de los atletas, al acusas a la Comisión de reducir los apoyos para los deportistas.

Esto habría causado que tanto Alejandra como Luis costearan su propio entrenamiento.

ARQUEROS MEXICANOS COSTEARON SU PROPIO ENTRENAMIENTO



La medalla de bronce en mixto de tiro al arco, es gracias al esfuerzo y que los arqueros mexicanos costearon su entrenamiento y equipo,

La Conade redujo 107 millones de pesos el presupuesto para preparar a varios atletas pic.twitter.com/dSx5iKHYi8 — El Llibrito (@MacedonioRomulo) July 24, 2021

Como hemos informado, la administración de Ana Gabriela Guevara ha sido cuestionada en varias ocasiones e incluso señalada por la falta de apoyo a deportistas, especialmente por aquellos que quedaron fuera de esta competencia olímpica.

Por tanto, son varios los internautas que piden a la titular "no colgarse" como suyas el mérito obtenido por los propios deportistas.

No te equivoques, chairo. Los atletas se pagaron su participación por falta de apoyo hasta para entrenar. Y la de plata es de Países Bajos. El fanatismo daña. — Carlos Dragonne (@carlosdragonne) July 24, 2021

Antes de que Ana Guevara y otros políticos oportunistas de la 4T salgan a adjudicarse las medallas de los atletas mexicanos en #Tokyo2020: estas son logros que los atletas consiguieron a pesar de la CONADE, no gracias a la CONADE 😒 — Rembrandt Q. Einstein (@PP_te_patea) July 24, 2021

Ya se escucha que el gobierno de mugrena y la delincuente Ana Guevara se cuelgan la medalla de los arqueros y ellos se costearon sus entrenamientos son unos ojtes — Maria Elena (@MariaEl47636620) July 24, 2021

Te puede interesar: Gabriela Bayardo, la arquera mexicana que ganó plata para Holanda