Ana Gabriela Guevara dice que reclamo de Paola Espinosa es ''vanidad''

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade); respondió a los señalamientos de la clavadista Paola Espinosa, quien le acusa de “bloquear” su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En entrevista con Heraldo Televisión, la exatleta y también medallista mexicana aclaró que a pesar de los señalamientos de corrupción (enriquecimiento ilícito) que han envuelto a su administración en la Comisión, las dependencias a cargo del caso no han podido presentar pruebas que determinen su culpabilidad.

En este sentido, tomó dicha aclaración para hablar del caso de Paola Espinosa, a quien en principio se refirió como una de las grandes atletas que ha tenido México. Sin embargo, declaró que sus dichos responderían más a una cuestión de “vanidad” y no a que los “criterios de evaluación” estuvieran mal.

“ Me parece que la vanidad no concuerda con el ámbito deportivo , (éste) es marcas, tiempos, puntuaciones, eventos y resultados. Para mí será y es la clavadista que más ha dado a este país . Hasta ahí. Su punto de vista alrededor de la administración, pues… ‘zapatero a tus zapatos’, yo estoy haciendo mi trabajo”, destacó.

Consideró que el papel de Paola ahora en la justa deportiva es el de ceder la estafeta y fortalecer a los nuevos deportistas de la disciplina, toda vez que ha resultado medallista con anterioridad y podría con su experiencia aportar a las nuevas generaciones.

Alrededor de la controversia entre la Conade y la Federación de Natación, la hoy funcionara valoró que siempre habrá descontentos y que mientras el perdedor opinará que hubo favoritismos, el ganador siempre creerá que todo fue justo.

Cuando la entrevistada recordó la estrecha relación entre la titular y la clavadista, cuestionando “¿En qué momento se fracturó la amistad?”, Ana Gabriela Guevara sorteó como respuesta que no tenía relación una cosa con la otra:

“Tenemos que separar lo que es la amistad, porque a mí me tocó ser compañera nacional de muchos de los (deportistas) que hoy están activos; de lo laboral. La amistad es una cosa y el tema laboral es otro (…) que no lo puedan entender, que luego quieran confundir una cosa (lo administrativo) con la amistad, pues lamentablemente no es así”.