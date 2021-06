Ana Gabriela Guevara, señalada por hostigar a dos deportistas

El sueño roto de dos deportistas femeninas rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, parece haber destapado esta semana la corrupción dentro de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y a su titular Ana Gabriela Guevara.

A la institución a la que se le acusa de hostigar y negar el derecho de estas representantes a participar como parte de los seleccionados de las olimpiadas en sus respectivas disciplinas.

Apenas el jueves pasado, Yarely Salazar realizó un vídeo para pedir a la Federación Mexicana de Ciclismo y la Jefatura de Misión que se respeten sus dos plazas olímpicas en ciclismo; pista y ruta, después de haber logrado el puntaje máximo para alcanzar dichos puestos.

“Me encuentro en una incertidumbre innecesaria. Yo me encontraba ya preparándome para los Juegos Olímpicos y no es justo que a estas alturas estemos viviendo esto”, señala la deportista en el vídeo, citado por Radio Fórmula.

“¿Cómo es posible que al ser la única atleta en aportar el 100% de los puntos, en la prueba que más se esperan resultados, esté pasando por esto? No es posible que aun siendo la mejor arrancadora del mundo no se me esté dando un lugar, o que no se esté creando un criterio de selección adecuado”.