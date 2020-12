Análisis positivo para Los Ángeles

Dave Roberts ve oportunidades al reforzar el equipo

Para el manager de los Dodgers, Dave Roberts, hubo dos cambios importantes con respecto a las cuatro comparecencias anuales previas con la prensa durante las Reuniones Invernales

Primero, fue virtual. Segundo, no hubo preguntas sobre lo que salió mal en la postemporada.

“Mucha validación”, dijo Roberts. “Estás aquí para ganar campeonatos.

Dos meses después de haber celebrado el título de la Serie Mundial, Roberts dijo que inicialmente hubo más alivio que júbilo, pero ahora siente alegría. Cuando piensa en el 2021 y en lo que necesita para poder repetir, en su lista de deseos está un relevista y un bateador derecho; algo que se alinea con los comentarios de la semana pasada del presidente del equipo Andrew Friedman.

Sin embargo, Roberts dijo que se mantiene alejado de las negociaciones, así que tiene poco para ofrecer en cuanto a información sobre el posible regreso del antesalista Justin Turner; quien pudiera ser ese bateador diestro. Pero DJ LeMahieu también pudiera serlo. Roberts dijo que no ha participado en las discusiones con el agente libre Turner, de 36 años, quien se ha informado está en búsqueda de un pacto por tres años.

“Va a estar pendiente de lo que esté disponible para él”, dijo Roberts. “Está allí arriba (en la lista de prioridades de este receso de temporada). Es uno de los grandes de los Dodgers. Realmente lo es. Su forma de trabajar es especial y única. De manera egoísta te digo que quiero tenerlo por el tiempo que sea posible”.

Ahora que Blake Treinen, Pedro Báez y Jake McGee son agentes libres, Roberts reconoce que hace falta ayuda para un bullpen que ya pactó con Corey Knebel y Brandon Morrow, además de retener a Jimmy Nelson. Probablemente el objetivo principal sea el agente libre Liam Hendriks, aunque está en la mira de varios equipos.

Incluso después de ganarlo todo, Roberts piensa que cambiar el roster todos los años puede ser positivo.

“Simplemente creo que cambiar – agregando más vida y energías renovadas –, es algo bueno”, dijo. “Añadir nuevas piezas siempre será bienvenido para mí, pero deben encajar”.

Roberts, confía que se disputará una temporada completa en el 2021, y añadió que tiene pensado vacunarse cuando esté disponible.

El manager de Los Ángeles también habló sobre otros temas:

Sobre si David Price lanzará en el 2021 tras decidir no participar en la temporada del 2020 debido a la pandemia: “No, no estoy seguro. David está muy al tanto de lo que ocurre y es muy inteligente. No sé. Espero. Pero cuando las cosas se aclaren más, David tomará una decisión por él y su familia”.

Price respondió el jueves en Twitter a la pregunta sobre si jugará en el 2021, escribiendo: “Ese es el plan”.

Sobre la recuperación de Cody Bellinger de la cirugía en el hombro: “Se está rehabilitando. Se está recuperando bien, está adelantado en el proceso.—MLB