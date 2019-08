Ancelotti elogia al “Chucky”

El mexicano ya se entrena con el Nápoles de Italia

Carlo Ancelotti, técnico del Napoli, dio la bienvenida a Hirving “Chucky” Lozano y confirmó que no estará disponible para el juego de la fecha uno de la Serie A ante el Fiorentina, pero ante Juventus ya lo contemplará.

“El Chucky” participó en el entrenamiento, pero viajará a Eindhoven, para resolver asuntos migratorios antes de meterse de lleno en la disciplina del equipo italiano. Las redes del equipo anunciaron la llegada del jugador mexicano y el PSV, por su parte, le dedicó un vídeo de despedida.

“Compramos a un jugador importante que aumenta la calidad del equipo. Hirving es un chico serio con grandes deseos de hacerlo bien”, dijo Ancelotti quien una noche antes visitó al seleccionado mexicano en su hotel, para compartir unos momentos.

“Ayer hablé con él, es un buen chico y tenía muchas ganas de venir a Nápoles”.

Sobre lo que espera del ex jugador de Pachuca, comentó: “Puede jugar bien, detrás del primer punta o en el medio del ataque. Estábamos muy interesados porque es muy completo y versátil. Si es necesario, también puede estar en la izquierda. No me gustan los especialistas en un solo rol”.

El técnico italiano, no obstante, descartó que el mexicano esté disponible para la fecha uno.

“Tiene que regresar a Eindhoven a arreglar asuntos de migración y burocráticos, no va a estar convocado para Fiorentina, pero sí estará para Turín (en el juego contra la Juventus)”.— EL UNIVERSAL