Andrés Olivas, el atleta que podría darle el oro a México en Tokio 2020

Andrés Olivas es el mexicano que podría darle una medalla de oro al país, en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la marcha de 20 kilómetros.

El originario de Chihuahua inició su carrera a los 10 años de edad y, de acuerdo con Claro Sport, es una de las grandes promesas mexicanas de la competencia. Al parecer, lo único que se interpone entre él y la medalla de oro es el guatemalteco José Alejandro Barrondo, hasta ahora el mejor de la disciplina.

Con 23 años de edad, 64 kilogramos de peso y 1.75 metros de estatura; Andrés Olivas debuta este jueves a la 1:30 de la madrugada en sus primeros Juegos Olímpicos.

Atletas de Chihuahua buscan preseas en marcha

Será el primero de tres atletas chihuahuenses que buscarán una presea para México, entre ellas está Alegna Aryday González, de 22 años, quien también buscará el podio en los 20 kilómetros, según recuerda El Heraldo de Chihuahua.

Como muchos deportistas en México –desafortunadamente-, Olivas no ha estado exento de padecer la falta de recursos y también ha resentido las competencias por el Covid-19 que lo ha mantenido “oxidado”. No obstante, eso no ha mermado su deseo de competir y representar al país con ánimo de alcanzar el podio.