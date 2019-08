Andrew Luck dice adiós

El pasador de Indianápolis anuncia su retiro a los 29 años

Andrew Luck miró un último partido el sábado, desde un costado del terreno. Luego, le dijo adiós a la NFL.

El quarterback de los Potros de Indianápolis escuchó algunos abucheos cuando se marchaba del campo. Poco después, subió a un podio para anunciar oficialmente la decisión sorpresiva.

La estrella, propensa a lesiones, deja el fútbol americano a los 29 años.

“Durante los últimos cuatro años más o menos, he estado en este ciclo de lesiones, dolor, rehabilitaciones —lesiones, dolor, rehabilitaciones— y ha sido incesante, incansable, tanto en temporada como en la pretemporada”, declaró Luck. “Me sentí atrapado en ello, y la única manera que veo es no jugar más al fútbol americano. Me ha quitado el gozo por este juego”.

Luck no tenía planeado anunciar su adiós justo después de la derrota de anteayer 27-17 ante los Osos de Chicago. Pero cuando “ESPN” dio a conocer la noticia durante el último cuarto del partido de pretemporada, Luck modificó su plan original, que era un anuncio para ayer por la tarde.

En vez de eso, sostuvo una conferencia de prensa improvisada de 25 minutos. En ocasiones parecía nostálgico, en otras su voz se quebró de emoción.

Pero esta no fue una decisión de momento.

Después de tres temporadas plagadas de lesiones, Luck regresó el año pasado con una nueva perspectiva sobre el dolor físico, el desgaste mental y el estrés emocional que necesitaba para seguir luchando en su regreso. A finales del verano anterior, describió su estado mental a lo largo de la continua rehabilitación con palabras tales como “triste” y “miserable”.

El mes pasado, mientras el dolor persistente en la parte inferior de la pierna izquierda lo obligó a dejar el campo de entrenamientos otra vez, Luck declaró a los reporteros que después de jugar con dolor en el hombro en 2016 y perderse la temporada 2017 completa, sería honesto consigo mismo, sus entrenadores, compañeros y la organización acerca de cómo sentía su cuerpo.

Si bien algunos aficionados abuchearon a Luck mientras salía del terreno de juego el sábado por la noche, otros jugadores lo apoyaron. Entienden lo peligroso y debilitante que puede ser el deporte, por lo que algunos se retiran a temprana edad.

“Creo que se necesita una cantidad inmensa de coraje, una enorme cantidad de reflexión interna y muchas agallas para hacer lo que está haciendo”, dijo J.J. Watt, ala defensiva de Houston, rival divisional de Indianápolis.

Luck, primera selección global en el Draft de 2012, fue seleccionado a cuatro Pro Bowls y lideró la NFL en anotaciones en 2014.

Miller se queda sin 2019

Una resonancia magnética confirmó que Lamar Miller, corredor de los Texanos, sufrió la rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda y se perderá la próxima temporada, confirmó una fuente a “ESPN”.

Miller sufrió la lesión durante el primer cuarto del duelo de pretemporada del sábado, ante los Vaqueros de Dallas, y fue retirado del campo en camilla.— AP